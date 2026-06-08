Brugada llama a que quienes se manifiestan que “lo hagan de manera pacífica”

Ante las manifestaciones que se han dado en los últimos días y las que se anuncian para el próximo jueves 11 de junio, día en que se inaugura el Mundial de Futbol 2026, la jefa de gobierno, Clara Brugada, hizo un llamado a que quienes se manifiesten, lo hagan de forma pacífica.

Hacemos un llamado a que todas las expresiones que se manifiesten lo hagan de forma pacífica. Las movilizaciones: los convocamos a quienes se movilizan a pensar en los derechos del conjunto de los ciudadanos. Es muy importante que reflexionemos en la afectación a terceros. Rechazamos también cualquier conducta que busque generar violencia y caos”, dijo Brugada en conferencia celebrada en el Jardín Flotante Tlallipan.

Y expuso su rechazo a “cualquier conducta que busque generar violencia y caos. Cualquier conducta que pueda significar una provocación. Ante ello, decimos: no vamos a caer en provocaciones y ante cualquier provocación siempre vamos a responder en el marco de la ley”.

La mandataria habló de que el gran reto que enfrenta su gobierno es conciliar el derecho de las organizaciones a manifestarse, con el derecho del resto de los ciudadanos a poder moverse por la ciudad, llevar a cabo sus actividades laborales y garantizar el sustento de sus familias.

Todos los días se trabaja para generar alternativas de movilidad, de información, de acompañamiento que reduzcan las afectaciones derivadas de marchas, movilizaciones o plantones. También tenemos que proteger el derecho de todas y todos a la movilidad, al espacio público, al trabajo y a la generación de ingresos”, expuso.

Y detalló que su tarea consiste en conciliar el derecho a la manifestación “con todos los demás derechos de la ciudadanía, incluido el libre tránsito por nuestras calles. Ese es el equilibrio que buscamos: una ciudad donde las libertades se ejerzan plenamente y donde nadie tenga que renunciar a sus derechos para que otros puedan ejercer los suyos”.

Ante las preocupaciones por todas las marchas que se han anunciado para el jueves próximo, Brugada expuso que el gobierno de la ciudad “garantiza todas las condiciones para la celebración del mundial: las condiciones logísticas de movilidad y de seguridad están completamente garantizadas. Estamos preparados y el desarrollo del mundial está asegurado”.