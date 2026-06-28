Clara Brugada asiste a inauguración del cuartel de Guardia Nacional en Tláhuac

La jefa de gobierno, Clara Brugada, asistió a la inauguración de las nuevas instalaciones de la Guardia Nacional en Tláhuac junto con las autoridades de la secretaría de la Defensa Nacional, funcionarios locales, federales y la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández.

Y a través de un video difundido en redes sociales Brugada expresó: “un reconocimiento en su séptimo aniversario de la fundación de la Guardia Nacional y reiterarle también nuestro agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por todo el trabajo y el esfuerzo que hace la Guardia Nacional aquí en la Ciudad de México”.

Luego de una reunión de trabajo del Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México, Brugada Molina habló de los avances en materia de seguridad en la Ciudad de México y en la alcaldía Tláhuac, resultado del trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno, así como del compromiso permanente por mejorar las condiciones de seguridad y bienestar de la población.

Y reconoció la labor conjunta del gabinete seguridad de la ciudad, del gabinete para la construcción de paz federal, así como de instituciones clave como la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno y áreas de participación ciudadana.

Comentó: “Vamos bien en Tláhuac, vamos disminuyendo los delitos en Tláhuac y se está trabajando para beneficio del pueblo. Aprovecho para agradecer a todo el gabinete de la ciudad, al gabinete para la construcción de paz, a la fiscalía, a la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de Gobierno, participación ciudadana, a todos”.

Las obras de las instalaciones de la Guardia Nacional en Tláhuac iniciaron el 7 de agosto de 2025 y concluyeron el 7 de abril de este año, y tras la inauguración ya serán utilizadas. Fueron realizadas para el esparcimiento, descanso, trabajos administrativos y operativos del personal de la Guardia Nacional.

Cuenta con dos depósitos de vestuario y equipo, dos depósitos de armamento y municiones, dos salas de academia, un comedor, así como espacios deportivos, dos canchas de básquetbol y fútbol rápido.

Hay dos alojamientos, el masculino es para 90 elementos y el femenino para 30 ya que son 2 compañías, la 8va. y la 9na. Las instalaciones también servirán para resguardar a personal foráneo, sea del ejército o personal de la Guardia Nacional.