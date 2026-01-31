Integrantes de célula delictiva quedan vinculados a proceso por extorsión

Por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, fue vinculado a proceso Benoni Fernández, de 41 años de edad, señalado como presunto integrante de una célula delictiva dedicada a la venta de drogas y a la extorsión, que opera en la zona norte de la ciudad y cuyo nombre ha sido relacionado públicamente con la ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó que, durante audiencias realizadas los días 27 y 30 de enero, también se logró la vinculación a proceso de Jazive Denise y Milton César, detenidos junto con Fernández y acusados de los mismos delitos.

Los tres fueron detenidos en flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) el pasado 23 de enero, en el cruce del Eje 4 Norte y la avenida Gran Canal, en la colonia San Pedro El Chico, alcaldía Gustavo A. Madero.

Quisieron sobornar a policías

De acuerdo con las investigaciones, Benoni “N”, Jazive “N” y Milton “N” están identificados como probables generadores de violencia y se les investiga por su posible relación con delitos de alto impacto, entre ellos extorsión y homicidio, líneas de indagatoria que permanecen abiertas.

En el caso de Benoni “N”, la fiscalía capitalina informó que, al momento de su detención, habría intentado evitar su arresto ofreciendo a los policías las sustancias ilícitas que le fueron aseguradas, por lo que en la audiencia del viernes 30 también fue vinculado a proceso por el delito de cohecho, además del delito narcomenudeo.

Al término de la diligencia el juzgador dictó la prisión preventiva y concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Aseguraron armas y drogas

En tanto, el pasado 27 de enero, en audiencia inicial la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de Milton “N” y Jazive “N”, se fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Durante la detención de los presuntos delincuentes, en la colonia San Pedro El Chico, las autoridades aseguraron aproximadamente tres kilogramos de droga, un arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, cartuchos útiles, dos teléfonos celulares, dos cangureras, dinero en efectivo y una camioneta.

Benoni Fernández cuenta con antecedentes penales por robo agravado, según registros del Sistema Penitenciario Foto: Especial

La posesión del arma y los cartuchos dio origen a una carpeta de investigación de competencia federal, misma que fue turnada a la Fiscalía General de la República.

Benoni Fernández cuenta con antecedentes penales por robo agravado, según registros del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

Vinculación con Cuevas

Tras darse a conocer su detención, comenzaron a circular en redes sociales fotografías y videos en los que aparece junto a la exalcaldesa Sandra Cuevas en distintos actos públicos.

Entre ellos, se le ha señalado como uno de los organizadores de una “megarrodada” de motociclistas encabezada por Cuevas el 31 de agosto de 2025, evento en el que un joven perdió la vida tras ser atropellado por una motocicleta.

La fiscalía capitalina, a cargo de Bertha Alcalde Luján, señaló que conforme al principio de presunción de inocencia, las personas vinculadas a proceso serán consideradas inocentes hasta que una sentencia definitiva determine su responsabilidad penal.

*DRR*