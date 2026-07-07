Aseguran más de 2 mil litros de huachicol en vulcanizadora de Gustavo A. Madero

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró aproximadamente dos mil 250 litros de hidrocarburo durante un cateo realizado en un inmueble de la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de que personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) detectó irregularidades en un ducto ubicado en Azcapotzalco.

De acuerdo con las investigaciones, tras el reporte de Pemex, las autoridades ubicaron un predio con fachada de refaccionaria, donde fue localizada una toma clandestina descontrolada, presuntamente utilizada para la extracción ilegal de combustible.

Foto: Especial

El Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México y dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional, integró la carpeta correspondiente y solicitó a un juez de control la orden de cateo, misma que fue autorizada.

Con el mandamiento judicial, elementos de la Policía Federal Ministerial, de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Guardia Nacional, Protección Civil y personal de Pemex, ingresaron al inmueble señalado.

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Durante la diligencia fueron asegurados 45 bidones con capacidad de 50 litros cada uno, todos con hidrocarburo en su interior, lo que dio un volumen aproximado de dos mil 250 litros de combustible.

La FGR informó que continuará con las investigaciones para identificar y detener a los probables responsables de este hecho, relacionado con delitos en materia de hidrocarburos.