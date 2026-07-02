Aseguran casi 200 dosis de droga tras cateo en Milpa Alta, CDMX

Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) apoyó con labores de seguridad perimetral durante una diligencia de cateo realizada en un inmueble de la alcaldía Milpa Alta.

Mariguana

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 7:00 horas, en un domicilio ubicado en el Barrio Santa Cruz, donde elementos navales resguardaron la zona para permitir que las autoridades ministeriales desarrollaran la intervención de manera ordenada y segura.

Durante la diligencia fueron asegurados un teléfono celular, 100 dosis de hierba verde con características similares a la marihuana y 79 dosis de polvo blanco con características propias de la cocaína. En total, las autoridades contabilizaron 179 dosis de presunta droga.

Detenido

Como parte de las acciones, una persona fue detenida. Tras la lectura de sus derechos, fue puesta a disposición de la autoridad competente, junto con los objetos y sustancias aseguradas, para continuar con las investigaciones correspondientes.