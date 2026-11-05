Alertan por rentas demasiado baratas en CDMX que ofrecen en redes y sitios web

Ten cuidado si de repente encuentras en sitios web o en redes sociales la oferta de una casa o departamento super bonito, bien ubicado y con una renta que te parece increíble ya que detrás de eso podría esconderse una estafa.

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lanzó una alerta por una modalidad de fraude que pone en riesgo el dinero de quienes buscan un lugar para vivir.

Fraude con mensajes falsos

Todo comienza con un anuncio bastante atractivo, el problema es que, muchas veces, quien publica el anuncio ni siquiera es dueño del inmueble y tampoco tiene autorización para rentarlo. Simplemente utiliza fotografías ajenas, inventa una identidad y espera a que alguien caiga.

Cuando aparece una persona interesada, comienza la presión. El supuesto propietario asegura que tiene varios candidatos, que el departamento prácticamente está apartado o que alguien más está a punto de quedárselo. Pide un depósito o una transferencia para apartar la vivienda, con la promesa de que después podrán verla, firmar el contrato o recibir las llaves. Por miedo a perder lo que parece una buena oportunidad, algunas personas terminan enviando dinero sin haber pisado siquiera el departamento ni comprobar que realmente está disponible.

Además del dinero, los estafadores también pueden pedir fotografías del INE, información bancaria y otros documentos personales que después podrían utilizar para cometer nuevos fraudes o hacerse pasar por sus víctimas.

¿Cómo evitar caer en las estafas?

La Policía Cibernética recomienda no dejarse llevar por las prisas ni por los precios demasiado atractivos. Antes de soltar un peso, lo mejor es acudir personalmente a conocer la vivienda, comprobar que realmente está en renta y verificar quién es la persona que la ofrece.

UNIDAD DE LA POLICIA CIBERNETICA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. Karina Tejada

También conviene pedir documentos que acrediten la propiedad o que demuestren que el intermediario tiene permiso para rentarla. Y, por supuesto, revisar con calma el contrato y asegurarse de que los datos coincidan.

Toma en cuenta una señal de alerta: El supuesto dueño o encargado de rentarlo insista demasiado en recibir dinero de inmediato, especialmente cuando asegura que hay una larga fila de interesados y que, si no depositas en ese momento, perderás la oportunidad.

Tampoco es buena idea compartir identificaciones oficiales, datos bancarios o documentos personales con desconocidos, primero hay que comprobar que existe el inmueble, que está disponible y que quien pretende rentarlo tiene derecho a hacerlo.

¿Dónde denunciar una renta falsa?

Si detectas una oferta sospechosa o crees que alguien intenta estafarte con la renta de una vivienda, puedes comunicarte con la Policía Cibernética de la CDMX al 55 5242 5100, extensión 5086, o escribir al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx. También puedes pedir orientación a través de las cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.