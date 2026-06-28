Alerta Roja por lluvias en CDMX: se inundan vialidades y el Tren Ligero

Una lluvia generalizada, acompañada de tormenta eléctrica, inundó la noche de este domingo diversas vialidades de la Ciudad de México.

Las mayores acumulaciones de lluvia se registraron en las alcaldías Tlalpan, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Álvaro Obregón.

En zonas de Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Tlalpan también se reportó caída de granizo.

Vialidades de Tlalpan, como Insurgentes Sur, Viaducto Tlalpan, Calzada de Tlalpan y calles secundarias de colonias como Miguel Hidalgo, Toriello Guerra e Isidro Fabela, se inundaron o presentaron bajadas de agua.

Usuarios de redes sociales reportaron una inundación sobre Calzada de Tlalpan, en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, previo al partido entre México y Ecuador.

En un video difundido en redes sociales se observa a una persona rescatando a otra, cargándola en brazos para cruzar una zona inundada sobre Calzada de Tlalpan.

Debido a la inundación en esa vialidad, el servicio del Tren Ligero sufrió interrupciones.

Otra inundación afectó la estación La Joya de la Línea 1 del Metrobús, donde quedaron varados dos vehículos, reportó el director del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova.

El cruce de Viaducto Tlalpan y Periférico se inundó, por lo que fue cerrado parcialmente a la circulación. Asimismo, Periférico, a la altura de Gran Sur, presentó encharcamientos.

En Iztapalapa también hubo inundaciones sobre Calzada Ignacio Zaragoza y Calzada Ermita Iztapalapa.

Usuarios reportaron filtraciones de agua en la conexión del Metro Pantitlán con el Mexibús.

También se registraron escurrimientos dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Hasta las 20:00 horas, la mayor acumulación de lluvia se registró en San Pedro Mártir, en Tlalpan, y en la colonia Tlacamaca, en Gustavo A. Madero, con 43 milímetros (mm) de precipitación, equivalentes a 43 litros por metro cuadrado.

Les siguieron La Joya, también en Tlalpan, con 42 mm, y la colonia Victoria de las Democracias, en Azcapotzalco, con 35.5 mm, de acuerdo con registros de la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

En el municipio mexiquense de Naucalpan también se registraron lluvias intensas. En San Andrés Atoto se reportaron 51.25 mm de precipitación.

Por la noche, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantenía la Alerta Naranja por lluvias de hasta 50 mm en la mayoría de las alcaldías de la capital.

Para este lunes se prevé que continúen las lluvias vespertinas de hasta 50 mm en la Ciudad de México, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.