El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, encabeza reverdecimiento en la demarcación con ayuda de la IP

Un total de 140 mil metros cuadrados de espacios públicos, equivalentes a 14 hectáreas de parques, jardines y camellones, han sido recuperados y revitalizados en la Alcaldía Miguel Hidalgo gracias al programa de Adopción de Áreas Verdes. Esta estrategia institucional, basada en la cooperación mutua entre el gobierno local, los residentes y el sector empresarial, ha consolidado a la demarcación como el territorio con mayor extensión de áreas verdes recuperadas bajo esta modalidad en la Ciudad de México, lo que impacta de manera directa en la preservación del medio ambiente y en la calidad de vida de sus habitantes.

Al respecto, el alcalde Mauricio Tabe destacó el compromiso de los sectores involucrados y reconoció de manera particular las labores de reforestación urbana en el camellón de la avenida Homero, ubicado en la colonia Polanco. En este corredor, la empresa internacional ALTOUR asumió las tareas de mantenimiento, limpieza y conservación del tramo comprendido entre las calles Jaime Balmes y José Luis Lagrange. El mandatario local enfatizó que los integrantes de la comunidad no son únicamente quienes residen en la zona, sino también todas aquellas personas que diariamente trabajan y emprenden dentro de los límites de la alcaldía.

Por su parte, el director ejecutivo de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la demarcación, Sergio Aburto Sánchez, detalló que Miguel Hidalgo es actualmente la alcaldía con la mayor cantidad de árboles por habitante en la capital. El funcionario precisó que su administración mantiene activo un programa continuo de plantación forestal diseñado para aprovechar la temporada de lluvias, con el propósito fundamental de asegurar la conservación de la naturaleza y mitigar los efectos del cambio climático en el entorno urbano.

Los representantes del sector corporativo y los usuarios del espacio público celebraron los resultados de esta sinergia. Mario Castañeda, gerente de negociaciones de la empresa aliada, expresó que las organizaciones modernas deben enfocarse en ser socialmente responsables para generar espacios verdes y restarle el color gris a la metrópoli. Asimismo, transeúntes de la zona afirmaron que estas acciones demuestran que el cuidado de la ciudad no depende exclusivamente de las autoridades, sino que requiere la participación de los ciudadanos para proteger el entorno y evitar la acumulación de residuos en las áreas recuperadas.