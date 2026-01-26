Adulto mayor muere atropellado por microbús en Calzada Ignacio Zaragoza; conductor es detenido

Un hombre de aproximadamente 60 años de edad perdió la vida la mañana de este martes tras ser atropellado por un microbús de la Ruta 104 sobre la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la colonia Agrícola Pantitlán, en los límites de las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima intentaba cruzar de los carriles centrales hacia los laterales de la vialidad, cuando fue embestida por la unidad de transporte público con placas 920CH004. Versiones en el lugar señalan que el hombre ayudaba a peatones a cruzar la avenida.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que el conductor presuntamente intentó darse a la fuga; sin embargo, fue detenido metros adelante y puesto a disposición de las autoridades correspondientes junto con la unidad, a fin de deslindar responsabilidades.

Al sitio acudieron servicios de emergencia, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, en tanto, elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona y realizaron cortes a la circulación, en espera del arribo de peritos para el levantamiento del cuerpo.

“Personal de la Secretaría de Movilidad contactó al representante de la Ruta e instruyó brindar puntual atención y acompañamiento a los familiares de la víctima”, informó la dependencia.

Los hechos ocurrieron a la altura del Metro Canal de San Juan, después del cruce con Anillo Periférico y Calle 7, con dirección hacia Río Churubusco.

