Activan doble alerta por lluvias en toda CDMX para este viernes

En la Ciudad de México persisten condiciones de lluvias intensas, acompañadas de caída de granizo para este viernes, luego de la jornada del jueves en la que la lluvia irrumpió durante el partido de la Selección Mexicana, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta doble: Amarilla y Naranja, por pronósticos de lluvias fuertes para la tarde y noche de este viernes.

En las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan se prevén lluvias de entre 30 y 49 milímetros, acompañadas de posible caída de granizo, entre las 13:30 horas de este viernes y hasta las 24:00 horas, por lo que se activó la Alerta Naranja.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

De manera simultánea, se emitió Alerta Amarilla para Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, demarcaciones donde se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros durante el mismo periodo.

La advertencia cobra relevancia debido a la afluencia de personas que continúa registrándose en espacios públicos relacionados con las actividades mundialistas, especialmente en el Centro Histórico, donde miles de aficionados han seguido los encuentros de la Selección Nacional.

Protección Civil recomendó a la población portar paraguas o impermeable, mantener limpias las coladeras y evitar tirar basura o grasas al drenaje, para prevenir encharcamientos e inundaciones.

Asimismo, pidió extremar precauciones al conducir, evitar cruzar calles inundadas y mantenerse alejados de árboles, muros, postes, cables eléctricos y anuncios espectaculares que pudieran colapsar por los fuertes vientos o el reblandecimiento del terreno.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Además del pronóstico de lluvias, las autoridades alertaron sobre niveles extremadamente altos de radiación ultravioleta durante gran parte del día, mientras que por la tarde prevalecerá cielo mayormente nublado, ambiente caluroso de hasta 26 grados centígrados y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

Para mañana sábado 20 de junio, se prevé ambiente caluroso, a lo largo del día, con lluvias ligeras en las primeras horas de la tarde.

Se recomienda a la población estar atenta a la información oficial del Sistema de Alerta Temprana, para evitar contratiempos por las condiciones del tiempo.

Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911, a Locatel mediante el número 55 5658 1111 o a la SGIRPC al 55 5683 2222.