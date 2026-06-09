A 2 días del Mundial varias manifestaciones 'desquiciarán' CDMX

Además de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que han anunciado este martes 9 de junio una marcha, otros colectivos y grupos se alistan para realizar manifestaciones en diversos horarios y puntos de la Ciudad de México a dos días del Mundial 2026. Aquí te damos los más destacados y las alternativas viales para que no llegues tarde a tus destinos.

MANIFESTACIONES

Vecinos de la Unidad Habitacional Villa Panamericana

Hora: 09:00.

Lugar: Periférico Sur y México 1968, colonia Olímpica, alcaldía Coyoacán.

Demanda: Rechazan la construcción del proyecto Periférico Sur 5492 por posibles afectaciones viales, ambientales y urbanas.

Observación: Prevén bloqueos.

Alternativas viales: Avenida del Imán, Calzada de Tlalpan, Avenida Aztecas, Avenida del Delfín Madrigal y Circuito Estadio Azteca.

Madres y Padres de los 43 Normalistas de Ayotzinapa

Hora: 09:00.

Encapsulan a estudiantes de Ayotzinapa en la caseta a Cuernavaca. X

Lugar: Caseta México-Cuernavaca, alcaldía Tlalpan.

Demanda: Volanteo informativo rumbo a los 12 años de la desaparición de los estudiantes.

Alternativas viales: Viaducto Tlalpan, Insurgentes Sur, Autopista México-Cuernavaca por rutas alternas locales y Camino a Santa Teresa.

Comité Estudiantil de la UAM Azcapotzalco

Hora: 12:00.

Estudiantes toman UAM Azcapotzalco

Lugar: Plaza de la Cultura de la UAM Azcapotzalco.

Demanda: Asamblea para discutir un paro de 72 horas.

Alternativas viales: Avenida Aquiles Serdán, Eje 5 Norte, Avenida de las Culturas y Avenida Ceylán.

Partido Comunista Revolucionario del IPN

Hora: 13:00.

Lugar: ESIME Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.

Demanda: Conversatorio sobre la situación actual en el Politécnico.

Alternativas viales: Avenida Instituto Politécnico Nacional, Avenida Montevideo, Avenida Juan de Dios Bátiz y Eje Central.

Colectivo “Vivas en Memoria”

Hora: 13:00.

Lugar: Metro Viaducto, alcaldía Benito Juárez.

Demanda: Colocación de fichas de búsqueda y murales sobre personas desaparecidas.

Alternativas viales: Eje 3 Sur, Eje Central Lázaro Cárdenas, Obrero Mundial y Xola.

Comunidad Politécnica

Hora: 13:00.

Lugar: UPIITA, alcaldía Gustavo A. Madero.

El conflicto estudiantil en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) arrancará una nueva semana sin una fecha definida para retomar el diálogo entre autoridades y alumnos. Foto: Cuartoscuro

Demanda: Asamblea para definir acciones sobre demandas estudiantiles y administrativas.

Alternativas viales: Avenida Instituto Politécnico Nacional, Avenida Acueducto, Avenida Ticomán y Eje Central.

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”

Hora: 14:00.

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Oriente, alcaldía Iztapalapa.

Demanda: Apoyo en audiencia por presuntas irregularidades judiciales.

Alternativas viales: Eje 6 Sur, Anillo Periférico Oriente, Avenida Tláhuac y Avenida Ermita Iztapalapa.

Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas

Hora: 14:00.

Lugar: Estadio Ciudad de México, alcaldía Coyoacán.

Será las primeras horas del sábado cuando se desplegará una fuerza operativa de ocho mil 814 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Ciudad de México a 27 de Marzo del 2026Recorrido por vialidades, aledañas al Estadio Azteca, o estadio Banorte a unas horas a un día del partido amistoso México-Portugal.Foto Mateo Reyes Arellano Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

Demanda: Exigen respeto a derechos de acceso a palcos, estacionamiento y consumo dentro del inmueble.

Alternativas viales: Calzada del Hueso, Canal de Miramontes, Avenida Acoxpa, Periférico Sur y División del Norte.

Radio Zapote

Hora: 17:00.

Lugar: Centro de Medios Libres La Fortaleza, colonia Santa Úrsula Coapa.

Demanda: Conversatorio sobre capitalismo, imperialismo y deporte.

Alternativas viales: Avenida Santa Úrsula, Calzada de Tlalpan, Avenida del Imán y Periférico Sur.

Partido Comunista de México

Hora: 17:00.

Lugar: Belisario Domínguez y Allende, Centro Histórico.

Demanda: Conferencia de prensa por los 55 años de la represión estudiantil.

Observación: No descartan afectaciones viales.

Alternativas viales: Eje Central, República de Argentina, República de Brasil, Circunvalación y Fray Servando Teresa de Mier.

MARCHA

Finalmente recuerda que se espera una marcha a partir de las 10:00 horas por maestras y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en las inmediaciones de la estación Tasqueña, de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, específicamente en la avenida Canal de Miramontes y la calzada Taxqueña, en la colonia Campestre Churubusco, de la alcaldía Coyoacán.

Como alternativas viales puedes usar Calzada De Tlalpan, avenida División del Norte, avenida Río Churubusco y los Ejes 8 y 7 Sur.