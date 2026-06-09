A 2 días del Mundial varias manifestaciones 'desquiciarán' CDMX
Este martes 9 de junio, a dos días de la inauguración del Mundial 2026, se esperan al menos 10 manifestaciones y una marcha de la CNTE, al sur de la CDMX.
Además de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que han anunciado este martes 9 de junio una marcha, otros colectivos y grupos se alistan para realizar manifestaciones en diversos horarios y puntos de la Ciudad de México a dos días del Mundial 2026. Aquí te damos los más destacados y las alternativas viales para que no llegues tarde a tus destinos.
MANIFESTACIONES
Vecinos de la Unidad Habitacional Villa Panamericana
Hora: 09:00.
Lugar: Periférico Sur y México 1968, colonia Olímpica, alcaldía Coyoacán.
Demanda: Rechazan la construcción del proyecto Periférico Sur 5492 por posibles afectaciones viales, ambientales y urbanas.
Observación: Prevén bloqueos.
Alternativas viales: Avenida del Imán, Calzada de Tlalpan, Avenida Aztecas, Avenida del Delfín Madrigal y Circuito Estadio Azteca.
Madres y Padres de los 43 Normalistas de Ayotzinapa
Hora: 09:00.
Lugar: Caseta México-Cuernavaca, alcaldía Tlalpan.
Demanda: Volanteo informativo rumbo a los 12 años de la desaparición de los estudiantes.
Alternativas viales: Viaducto Tlalpan, Insurgentes Sur, Autopista México-Cuernavaca por rutas alternas locales y Camino a Santa Teresa.
Comité Estudiantil de la UAM Azcapotzalco
Hora: 12:00.
Lugar: Plaza de la Cultura de la UAM Azcapotzalco.
Demanda: Asamblea para discutir un paro de 72 horas.
Alternativas viales: Avenida Aquiles Serdán, Eje 5 Norte, Avenida de las Culturas y Avenida Ceylán.
Partido Comunista Revolucionario del IPN
Hora: 13:00.
Lugar: ESIME Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.
Demanda: Conversatorio sobre la situación actual en el Politécnico.
Alternativas viales: Avenida Instituto Politécnico Nacional, Avenida Montevideo, Avenida Juan de Dios Bátiz y Eje Central.
Colectivo “Vivas en Memoria”
Hora: 13:00.
Lugar: Metro Viaducto, alcaldía Benito Juárez.
Demanda: Colocación de fichas de búsqueda y murales sobre personas desaparecidas.
Alternativas viales: Eje 3 Sur, Eje Central Lázaro Cárdenas, Obrero Mundial y Xola.
Comunidad Politécnica
Hora: 13:00.
Lugar: UPIITA, alcaldía Gustavo A. Madero.
Demanda: Asamblea para definir acciones sobre demandas estudiantiles y administrativas.
Alternativas viales: Avenida Instituto Politécnico Nacional, Avenida Acueducto, Avenida Ticomán y Eje Central.
Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”
Hora: 14:00.
Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Oriente, alcaldía Iztapalapa.
Demanda: Apoyo en audiencia por presuntas irregularidades judiciales.
Alternativas viales: Eje 6 Sur, Anillo Periférico Oriente, Avenida Tláhuac y Avenida Ermita Iztapalapa.
Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas
Hora: 14:00.
Lugar: Estadio Ciudad de México, alcaldía Coyoacán.
Demanda: Exigen respeto a derechos de acceso a palcos, estacionamiento y consumo dentro del inmueble.
Alternativas viales: Calzada del Hueso, Canal de Miramontes, Avenida Acoxpa, Periférico Sur y División del Norte.
Radio Zapote
Hora: 17:00.
Lugar: Centro de Medios Libres La Fortaleza, colonia Santa Úrsula Coapa.
Demanda: Conversatorio sobre capitalismo, imperialismo y deporte.
Alternativas viales: Avenida Santa Úrsula, Calzada de Tlalpan, Avenida del Imán y Periférico Sur.
Partido Comunista de México
Hora: 17:00.
Lugar: Belisario Domínguez y Allende, Centro Histórico.
Demanda: Conferencia de prensa por los 55 años de la represión estudiantil.
Observación: No descartan afectaciones viales.
Alternativas viales: Eje Central, República de Argentina, República de Brasil, Circunvalación y Fray Servando Teresa de Mier.
MARCHA
Finalmente recuerda que se espera una marcha a partir de las 10:00 horas por maestras y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en las inmediaciones de la estación Tasqueña, de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, específicamente en la avenida Canal de Miramontes y la calzada Taxqueña, en la colonia Campestre Churubusco, de la alcaldía Coyoacán.
Como alternativas viales puedes usar Calzada De Tlalpan, avenida División del Norte, avenida Río Churubusco y los Ejes 8 y 7 Sur.