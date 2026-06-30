IPS impulsa la movilidad

La reducción de emisiones y el desarrollo de ciudades inteligentes serán algunos de los temas centrales de la segunda edición del Electromovilidad Imagen Summit, un encuentro que reunirá a especialistas y representantes de los sectores público, privado y académico para analizar los desafíos y oportunidades que enfrenta México en la construcción de una movilidad más sostenible. Este encuentro se transmitirá hoy, 30 de junio (mesa 1), y el próximo 7 de julio (mesa 2), a las 17:30 horas por Imagen Multicast, canal 3.4 de televisión abierta. En la segunda mesa, Grupo IPS compartirá su visión sobre las transformaciones que México necesita para avanzar hacia una movilidad más eficiente, segura y sostenible.

Más que movimiento

Para Grupo IPS, la transición hacia la electromovilidad representa una oportunidad para impulsar transformaciones que van más allá de la adopción de vehículos eléctricos. La compañía considera que la reducción de emisiones requiere de una estrategia integral que combine nuevas formas de movilidad, el aprovechamiento de la tecnología y la participación activa de empresas, gobiernos y ciudadanos.

En este contexto, Jorge Uribe Maza, director comercial de Grupo IPS, compartirá la visión de la empresa sobre los desafíos que enfrenta México en materia de movilidad sustentable.

Durante su intervención, abordará la importancia de acelerar acciones que permitan disminuir la huella de carbono, fomentar una cultura orientada a la sostenibilidad e impulsar soluciones que integren innovación.

Ciudades conectadas

Otro de los temas que Grupo IPS expondrá en esta segunda edición del Electromovilidad Imagen Summit será la construcción de espacios inteligentes, un modelo que integra conectividad, innovación y seguridad para mejorar la experiencia de quienes habitan y transitan en los entornos urbanos.

La empresa considera que el aprovechamiento de herramientas tecnológicas y sistemas interconectados puede contribuir a optimizar los desplazamientos, fortalecer la seguridad y generar espacios públicos más funcionales.

Bajo esta visión, la movilidad del futuro dependerá no sólo de nuevas tecnologías, sino también de la capacidad de las ciudades para ofrecer alternativas de transporte eficientes y accesibles.

Compromiso empresarial

Como parte de su participación en esta edición, Grupo IPS también buscará destacar la importancia de que las organizaciones asuman un rol más activo en la reducción de emisiones y la adopción de prácticas sostenibles.

La compañía considera que las empresas tienen la capacidad de impulsar cambios significativos mediante la modernización de procesos, la incorporación de soluciones tecnológicas y la implementación de esquemas operativos más eficientes.

A través de su presencia en el encuentro, Grupo IPS pretende sumarse a la conversación sobre el futuro de la movilidad en México y contribuir al intercambio de ideas que permitan acelerar la transición hacia ciudades más inteligentes, seguras y sostenibles.