Open AI, Google y Anthropic se unen para demostrar plagio de China en sus modelos de IA

Las empresas Open AI, Google y Anthropic, tres compañías de Estados Unidos, se unieron para combatir los intentos por parte de empresas chinas de copiar sus modelos de inteligencia artificial.

¿Quiénes son estas empresas?

Open AI, mejor conocida por su chatbot ChatGPT, es una empresa de investigación y despliegue de inteligencia artificial. Según su misión, buscan que la inteligencia artificial beneficie a toda la humanidad.

Google LLC es la empresa más popular de tecnología, centrada principalmente en inteligencia artificial, además de ofrecer otros servicios, junto con su motor de búsqueda, el cual es el más usado en el mundo. El ChatGPT de Google sería Gemini, pero cada quien usa el que más se acomode a sus necesidades.

Similar a Open AI, Anthropic desarrolla inteligencia artificial con el fin de contribuir al bienestar a largo plazo de la humanidad y el chatbot que ellos han desarrollado se llama Claude. Lo que resulta interesante de Anthropic es que fue fundada por excolaboradores de Open AI y, a comparación de Open AI y Google, Anthropic puede ser considerada nueva en la industria de la IA.

Prácticas no autorizadas

Resulta ser que OpenAI, Google, Anthropic y Microsoft, cuatro empresas con una influencia a gran escala en el sector tecnológico, fundaron en 2023 la organización Frontier Model Forum, con el objetivo de garantizar un uso de la IA seguro y responsable.

A través de la organización Frontier Model Forum, las empresas OpenAI, Google y Anthropic compartieron información para detectar intentos de destilación adversa procedentes de empresas chinas; en otras palabras, un aprendizaje con trampas de un modelo pequeño de inteligencia artificial usando ejemplos difíciles o engañosos.

Así lo indicó Bloomberg, la empresa estadunidense de información financiera y noticias, sobre estas técnicas por parte de China de replicar los modelos ya en función de las empresas establecidas a un modelo más pequeño que desemboca en reducción de costos.

Estas prácticas resultan en una violación de los términos de uso de las tres empresas, ya que aquel uso de la destilación no está permitido, provocando consecuencias económicas. El acusado directo de estas técnicas es la empresa china DeepSeek. Así pues, Open AI dio a conocer que se emitió en febrero al Congreso de Estados Unidos un memorándum que acusa a DeepSeek del plagio de sus modelos para beneficio propio de la empresa.

Carrera de la IA

La llegada de la inteligencia artificial creó una revolución a nivel global, en la que cada vez más personas la integran para tareas de la vida diaria. Lo ocurrido entre las tres empresas estadunidenses y la empresa china puede ser el inicio de una carrera tecnológica para demostrar ante el mundo quién tiene la mejor herramienta de IA.

Las tensiones entre China y Estados Unidos, dos potencias que fácilmente podrían ser consideradas como una hegemonía global, luchan por ese dominio político, económico, militar y cultural que remonta a la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante el siglo XX, quienes buscaban conquistar el espacio exterior. Esta misma línea de pensamiento se puede contextualizar a día de hoy por la conquista de la tecnología más avanzada en la inteligencia artificial.

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