Amazon Prime sube de precio en México: Conoce los nuevos costos y beneficios

Un nuevo aumento llegará a las carteras de los mexicanos y es que la plataforma Amazon anunció un incremento en su costo en su servicio Amazon Prime que estará en vigor en próximos días, una situación de la cual han sido informados todos los clientes a través de correo electrónico.

"Esta es la primera actualización de precio desde el lanzamiento de Amazon Prime en México en 2016. En estos 10 años, hemos invertido de forma continua en beneficios para nuestros miembros", detalló Amazon en su comunicado emitidio a sus usuarios.

Desde cuándo aplica y cuál será el nuevo costo de Amazon Prime

De acuerdo con la información oficial enviada por la empresa, la actualización de la tarifa comenzará a reflejarse este mismo mes, aunque la fecha de cobro dependerá del ciclo de facturación de cada usuario:

"A partir del 21 de septiembre de 2026, el precio de la membresía de Amazon Prime en México aumentará de $899 MXN a $945 MXN al año".

El precio se mantendrá para los usuarios existentes hasta el "21 de octubre", ese será el momento en que los costos se ajustarán, tanto para aquellos que pagan mensualmente como para aquellos anuales.

El incremento representará un ajuste de 46 pesos en el cobro anual. Para aquellos clientes que decidan no continuar con la membresía bajo el nuevo esquema, la firma aclaró los términos de cancelación:

"Si cancelas tu membresía de Amazon Prime antes de que se aplique el nuevo precio, esta continuará hasta el final de tu ciclo de pago actual con tu tarifa actual", concluyó Amazon.

¿Qué incluye la suscripción de Amazon Prime en México?

La membresía de Amazon Prime incluye los siguientes servicios: