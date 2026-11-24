Recibir un diagnóstico de tumor cerebral puede transformar la vida de una persona y de su familia. A las dudas sobre el tratamiento y el pronóstico se suma otro desafío: encontrar información comprensible entre numerosos contenidos disponibles en internet. Dar visibilidad a estas enfermedades y acercar fuentes confiables es fundamental para entenderlas y conversar con el equipo médico.

De acuerdo con GLOBOCAN, durante 2022 se estimaron 321 mil 731 nuevos casos de cáncer de cerebro y sistema nervioso central en el mundo, además de 248 mil 500 defunciones. Aunque los tumores cerebrales tienen características y evoluciones diferentes, estas cifras muestran la relevancia de informar sin generar confusión ni alarma.

En México, el doctor Enrique Caballé, coordinador de la Unidad Funcional de Neurooncología del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), compartió investigaciones que identificaron una edad media de diagnóstico de entre 40 y 44 años para determinados tumores cerebrales , aproximadamente seis años menor que la reportada mundialmente. Los estudios también estimaron 28.5 años de vida saludable perdidos por paciente.

Ante esta necesidad surge Intruso en mi cabeza , una plataforma digital gratuita que reúne información sobre tumores cerebrales para pacientes, familiares, cuidadores, profesionales de la salud y cualquier persona interesada. Su propósito es hacer visible lo que suele permanecer fuera de la conversación cotidiana, mediante explicaciones sencillas, videos y testimonios que permitan comprender mejor estos padecimientos.

El sitio organiza sus contenidos en cuatro apartados: tipos y características de los tumores cerebrales; síntomas, diagnóstico y cuidados; funcionamiento del cerebro, mitos y hábitos; e historias de personas que conviven con estas enfermedades. También invita a quienes tengan dudas o identifiquen posibles síntomas a consultar con profesionales de la salud.

José de Jesús Navarro Torres, fundador y presidente de OMER

El impacto de un diagnóstico alcanza asimismo a quienes acompañan al paciente. El doctor Jesús Navarro, fundador y presidente de la Organización Mexicana de Enfermedades Raras (OMER), destacó la importancia de fortalecer las asociaciones de pacientes y facilitar el acceso de las familias a recursos de apoyo. Por su parte, Nelson Da Conceiçao, director general de Servier, señaló que el compromiso de la compañía incluye acompañar a pacientes, cuidadores, profesionales sanitarios y población general.

La plataforma busca servir como complemento informativo para las consultas y favorecer el diálogo entre médicos y pacientes, sin sustituir la valoración ni las indicaciones de especialistas. Karla Rodríguez, directora médica de Asuntos del Paciente de Servier, expresó: "Queremos que sea una iniciativa que llegue a nivel nacional, que ningún paciente se quede sin diagnóstico ni sin la oportunidad de recibir un tratamiento adecuado".

Desde su primera etapa, la iniciativa busca funcionar como un punto de encuentro entre la comunidad médica, las asociaciones de pacientes y los cuidadores. Sus responsables consideran que disponer de contenidos accesibles puede orientar preguntas y ayudar a preparar conversaciones más informadas con especialistas, particularmente cuando el diagnóstico genera incertidumbre o temor.

En próximas etapas, Intruso en mi cabeza prevé sumar artículos, infografías, videos y testimonios, además de impulsar alianzas con asociaciones de pacientes y sociedades médicas para ampliar su alcance. La información puede consultarse gratuitamente en https://intrusoenmicabeza.com/