¿Estornudos, ronchas o picazón? Así se originan las alergias en los niños

Las alergias son un problema común durante la infancia. Debido a que el sistema inmunológico de los niños aún está en desarrollo, pueden ser más propensos a presentar reacciones alérgicas que los adultos. Por ello, es normal que muchos padres se pregunten qué las causa y cómo identificarlas.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, alrededor del 40 por ciento de la población en México presenta alguna enfermedad alérgica, siendo las niñas y los niños uno de los grupos más afectados.

¿Cómo se producen las alergias?

Antes de conocer qué las provoca, es importante entender qué son las alergias. Se trata de una reacción anormal del sistema inmunológico ante sustancias conocidas como alérgenos.

Según explica Children Minnesota, cuando un niño entra en contacto con alguno de estos alérgenos, su organismo puede interpretarlo como una amenaza. Como respuesta, produce anticuerpos llamados inmunoglobulina E (IgE), que estimulan la liberación de sustancias químicas en el torrente sanguíneo para combatir al supuesto "invasor".

Esta reacción es la responsable de los síntomas alérgicos, que pueden afectar diferentes partes del cuerpo, como los ojos, la nariz, la garganta, la piel o incluso el sistema respiratorio.

¿Qué causa las alergias en los niños?

Una de las dudas más frecuentes entre madres y padres es conocer cuáles son los factores que pueden desencadenar una alergia. De acuerdo con Healthy Children, algunos de los alérgenos más comunes son:

Polen de árboles, pastos y malezas.

Polen de árboles, pastos y malezas. Esporas de moho en interiores y exteriores.

Ácaros del polvo presentes en colchones, almohadas, alfombras y muebles tapizados.

Alérgenos de mascotas, presentes en partículas de piel, saliva u orina.

Algunos alimentos e ingredientes alimentarios.

Medicamentos, como ciertos antibióticos o analgésicos.

Veneno de picaduras de insectos.

Tipos de alergias más frecuentes en la infancia

Las alergias pueden manifestarse de diferentes maneras y estar relacionadas con elementos cotidianos. Por ello, es importante acudir con un especialista para obtener un diagnóstico adecuado.

De acuerdo con Kids Health, estas son algunas de las alergias más comunes en niños:

Alergias a sustancias presentes en el aire

Ácaros del polvo.

Ácaros del polvo. Polen (también conocido como causante de la fiebre del heno).

Moho.

Mascotas.

Cucarachas.

Alergias alimentarias

Leche de vaca y proteína de la leche.

Leche de vaca y proteína de la leche. Huevo.

Pescado.

Mariscos.

Cacahuate.

Frutos secos de cáscara.

Soya.

Trigo.

Sésamo.

Otras alergias

Picaduras de insectos.

Picaduras de insectos. Medicamentos.

Productos químicos.

¿Qué causa las alergias en los niños? Foto: Canva

¿Cómo se diagnostica una alergia en los niños?

Si notas que tu hijo presenta síntomas como estornudos frecuentes, ojos llorosos, erupciones en la piel, dificultad para respirar o molestias después de consumir ciertos alimentos, es importante acudir con el pediatra o un alergólogo.

Para confirmar el diagnóstico, los especialistas pueden realizar diferentes estudios, entre ellos: pruebas cutáneas, análisis de sangre y pruebas de provocación controladas.

Estas evaluaciones permiten identificar el alérgeno responsable y establecer el tratamiento más adecuado para cada niño.

¿Qué causa las alergias en los niños? Foto: Canva

Ante cualquier reacción sospechosa, evita la automedicación y consulta a un especialista para determinar cuál es el detonante de la alergia y cómo manejarla de forma segura.