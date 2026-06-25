Cruz Roja mantiene operativo durante la fiesta del fútbol

La Cruz Roja Mexicana informó que como parte de su Plan Preventivo para la fiesta del fútbol, en la Ciudad de México otorgó 791 atenciones prehospitalarias y realizó tres traslados, durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana el pasado miércoles.

Añadió que más de 180 voluntarios, médicos, técnicos en urgencias médicas, paramédicos, personal de enfermería,y coordinadores operativos permanecieron desplegados durante más de 18 horas continuas, “brindando atención oportuna en los principales puntos de concentración de aficionados".

La institución indicó que mantuvo un “despliegue estratégico" con 21 ambulancias, cinco consultorios médicos, una célula USAR, una Unidad Móvil de Comunicaciones y un Puesto de Mando, “lo que permitió mantener coordinación permanente entre los equipos de respuesta y brindar atención eficiente en zonas de alta concentración de personas”.

Las atenciones registradas fueron las siguientes:

• Fan Fest: 220 atenciones prehospitalarias.

• Ángel de la Independencia: 391 atenciones prehospitalarias y 2 traslados hospitalarios.

• Estadio Ciudad de México: 180 atenciones prehospitalarias y 1 traslado hospitalario.

La Cruz Roja detalló que en general las atenciones correspondieron a deshidratación, agotamiento por calor, crisis hipertensivas, malestares gastrointestinales, contusiones, esguinces, cefaleas, hipoglucemia y crisis de ansiedad.

Puntualizó que en el Día del Socorrista que se conmemoró el 24 de junio, su personal voluntario“permaneció en primera línea ofreciendo atención médica y prehospitalaria con profesionalismo, vocación y compromiso humanitario”.