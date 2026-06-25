500 cirugías robóticas consolidan a Hospital Angeles Torreón como líder nacional

La transformación del sector salud en México ya no solo depende del talento médico, sino también de la capacidad de integrar tecnología de última generación en beneficio del paciente. Es por ello que Hospital Angeles Torreón se ha consolidado como uno de los casos más relevantes de innovación hospitalaria en el país, al alcanzar una cifra histórica: más de 500 cirugías robóticas realizadas en apenas dos años.

Este hito confirma el impacto que la cirugía asistida por robot está generando en la medicina moderna. Más allá del número, el logro representa la consolidación de un modelo de atención que combina precisión tecnológica, experiencia clínica y mejores resultados quirúrgicos. La institución no sólo elevó su capacidad operativa, sino que redefinió los estándares de atención médica en el norte de México.

Cirugía robótica: el nuevo estándar de la alta especialidad

La cirugía robótica ha cambiado radicalmente la forma en que se realizan procedimientos complejos. Gracias a sistemas de alta precisión, los especialistas pueden ejecutar intervenciones con movimientos milimétricos, mejor visualización anatómica y mayor control durante toda la operación.

Para los pacientes, esto se traduce en beneficios tangibles: menor sangrado, reducción del dolor postoperatorio, incisiones menos invasivas y periodos de recuperación considerablemente más cortos. En un entorno donde la eficiencia clínica y la seguridad son prioritarias, estas ventajas convierten a la cirugía robótica en uno de los mayores avances médicos de las últimas décadas.

La apuesta de Hospital Angeles Torreón por esta tecnología fue estratégica. Convertirse en el único hospital privado de la región en incorporar cirugía robótica implicó visión de largo plazo, inversión en infraestructura y una fuerte apuesta por la capacitación médica especializada.

Ese compromiso ha dado resultados contundentes. Hoy, el hospital no solo atiende a pacientes locales, sino que atrae personas de distintos estados del país que buscan acceso a procedimientos de alta complejidad sin necesidad de trasladarse a grandes capitales médicas como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey.

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Talento médico que impulsa la innovación

La tecnología, por sí sola, no genera excelencia. Detrás del crecimiento del programa de cirugía robótica existe un equipo médico altamente especializado que ha convertido esta innovación en resultados clínicos medibles.

Uno de los nombres clave en este desarrollo es el Dr. Edwin Maldonado, cirujano general certificado en cirugía robótica y actual proctor de cirugía robótica en la zona norte del país. Su papel ha sido fundamental no solo en la práctica clínica, sino también en la formación de nuevos especialistas capaces de operar bajo los más altos estándares internacionales.

También destaca el Dr. Jorge Pérez Casas, especialista en ginecología y cirugía robótica, cuya trayectoria ha colocado a México en el mapa global de la excelencia quirúrgica. Su acreditación internacional como Master Surgeon lo distingue como el único médico mexicano con este reconocimiento, validando resultados clínicos sobresalientes y liderazgo profesional de clase mundial.

Al superar 500 cirugías robóticas, Hospital Angeles Torreón demuestra que el futuro de la medicina ya está ocurriendo en México. Este avance confirma que la innovación médica no es únicamente una promesa tecnológica, sino una realidad capaz de transformar diagnósticos, tratamientos y vidas.

Más que un logro institucional, esta cifra simboliza el avance de una nueva era en la atención hospitalaria: una donde la precisión, la especialización y la tecnología trabajan juntas para ofrecer una medicina más humana, eficiente y segura.