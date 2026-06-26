IMSS aplicará pruebas gratuitas para detectar VIH durante marcha del Orgullo en CDMX

En el marco de la Marcha del Orgullo en la Ciudad de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) instalará este sábado 27 de junio de 2026 un Módulo de Detección con el fin de acercar servicios gratuitos de salud preventiva a toda la población, sin importar si son derechohabientes o no.

El objetivo de esta intervención es refrendar el compromiso de la institución con la igualdad, la inclusión y la no discriminación de las poblaciones LGBTTTIQAP+, visibilizando las acciones institucionales en materia de VIH, promoviendo el respeto a la diversidad y fortaleciendo la colaboración conjunta con organismos internacionales, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

IMSS aplicará pruebas VIH durante Marcha del Orgullo Especial

El espacio de atención médica estará ubicado estratégicamente frente al edificio central del IMSS, sobre el Paseo de la Reforma, y otorgará atención oportuna y asesoría integral en un horario continuo de 09:30 a 16:30 horas.

Durante la jornada, el personal de salud brindará de manera gratuita pruebas rápidas de VIH y pruebas para la detección de Hepatitis C (VHC), asegurando un diagnóstico oportuno y la entrega confidencial de los resultados.

Asimismo, se ofrecerá información especializada y asesoría sobre la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) y la Profilaxis Post-Exposición (PEP), además de coordinar el protocolo de vinculación inmediata al tratamiento médico institucional en caso de que algún paciente lo requiera.