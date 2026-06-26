Si al apoyar la cabeza en la almohada notas un rítmico "pum, pum" en tus oídos, no estás perdiendo la cabeza. El tinnitus pulsátil (escuchar los latidos del corazón en el oído al dormir) es un síntoma real que merece atención médica.

Instituciones de prestigio global como la Cleveland Clinic y la Universidad de Harvard explican que, a diferencia del tinnitus común, este sonido no es un pitido imaginario, sino el eco real de tu propio flujo sanguíneo circulando cerca de tus oídos.

¿Escuchas tu corazón en el oído al dormir? Canva

¿Por qué escuchas latidos en el oído al acostarte?

Escuchas latidos en el oído al acostarte porque la posición horizontal altera la presión sanguínea y el silencio de la noche reduce el ruido ambiental, magnificando los sonidos internos de tu cuerpo.

Al tumbarte, el flujo de sangre en las venas y arterias del cuello cambia. Además, el silencio nocturno elimina las distracciones sonoras del día, haciendo que el paso de la sangre por los vasos cercanos al canal auditivo sea sumamente evidente.

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Causas principales del tinnitus pulsátil nocturno

Las causas principales del tinnitus pulsátil nocturno abarcan desde la hipertensión arterial hasta soplos, anemia, hipertiroidismo o sutiles irregularidades en la estructura de las arterias y venas cercanas al oído.

La Escuela de Medicina de Penn Medicine señala que la acumulación de grasa en las arterias (aterosclerosis) vuelve el flujo sanguíneo turbulento. Al volverse menos fluido, la vibración del paso de la sangre se transmite directamente al hueso del oído.

Síntomas y señales de alerta que no debes ignorar

Las señales de alerta del tinnitus pulsátil incluyen escuchar el ritmo de forma constante en un solo oído, sufrir dolores de cabeza intensos, mareos, debilidad o pérdida repentina de la audición.

Especialistas del Sleep and Sinus Centers advierten que si el sonido va acompañado de confusión o problemas visuales, se requiere una evaluación neurológica urgente para descartar un aumento de la presión intracraneal o problemas vasculares severos.

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¿Cómo diagnostican los médicos este zumbido rítmico?

Los médicos diagnostican este zumbido rítmico mediante un examen físico con estetoscopio, pruebas de audición y estudios de imagen avanzados como resonancias magnéticas, tomografías o ecografías Doppler.

La Cleveland Clinic destaca que este síntoma es uno de los pocos tipos de tinnitus que el médico puede escuchar activamente (tinnitus objetivo) al colocar un estetoscopio cerca de tu cuello o de tu oreja.

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Tratamientos eficaces para recuperar tu tranquilidad

El tratamiento eficaz para el tinnitus pulsátil se centra en resolver la causa médica subyacente, ya sea controlando la presión arterial, mediante fármacos específicos o corrigiendo el vaso sanguíneo afectado.

Según Harvard Health, si el origen es la presión alta o la anemia, corregir estas condiciones suele hacer desaparecer el molesto "bombeo". Para casos complejos, las terapias de reentrenamiento acústico ayudan a bloquear el sonido cerebralmente.

Escuchar tu propio corazón al descansar puede ser una experiencia alarmante que perturbe tu sueño. Sin embargo, entender que tu cuerpo está reflejando un cambio físico real te da el control para buscar la ayuda médica adecuada y recuperar tus noches de paz.