¿Tu bebé siempre mira hacia el mismo lado? Esta señal podría indicar tortícolis congénita

La forma en que un bebé mueve la cabeza puede ofrecer pistas sobre su desarrollo. Si mantiene la cabeza inclinada hacia el mismo lado, tiene dificultades para girar el cuello o muestra preferencia por mirar en una sola dirección, conviene prestar atención.

Aunque esta postura no siempre indica un problema de salud, también puede ser una señal de bortícolis congénita, una alteración que requiere valoración pediátrica.

La identificación temprana permite determinar la causa de la inclinación y, cuando existe un problema muscular, iniciar un tratamiento que ayude a recuperar la movilidad del cuello. Por ello, observar los movimientos del recién nacido y consultar con un profesional ante una postura persistente resulta fundamental.

¿Tu bebé inclina la cabeza siempre al mismo lado? Descubre qué es la tortícolis congénita Canva

¿Qué es la tortícolis congénita y por qué la cabeza del bebé se inclina hacia un lado?

La tortícolis muscular congénita es una alteración postural que suele manifestarse al nacer o durante las primeras semanas de vida. Se relaciona con el acortamiento o la tensión de un músculo del cuello llamado esternocleidomastoideo, que participa en los movimientos de inclinación y rotación de la cabeza.

Cuando este músculo presenta una limitación en uno de los lados, la cabeza puede inclinarse hacia el lado afectado, mientras que el mentón apunta en dirección contraria. Como consecuencia, el bebé puede tener dificultades para girar el cuello con libertad.

La Academia Estadounidense de Fisioterapia, explica que la tortícolis muscular congénita puede asociarse con otras alteraciones musculoesqueléticas. Por esta razón, es importante que un profesional evalúe al bebé y determine si la postura responde a una limitación muscular o a otra causa.

De acuerdo con el Children's Hospital of Philadelphia, la afección puede reconocerse desde el nacimiento o hacerse evidente durante las primeras semanas. En algunos casos, los padres notan que el bebé prefiere mirar hacia un lado o que no gira la cabeza con la misma facilidad en ambas direcciones.

Sin embargo, una preferencia postural aislada no confirma el diagnóstico. La persistencia de la inclinación, la limitación del movimiento o la aparición de asimetrías justifican una consulta con el pediatra.

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Síntomas de tortícolis congénita en bebés: las señales que debes observar

La inclinación persistente de la cabeza es uno de los signos más característicos de la tortícolis congénita. No obstante, existen otras manifestaciones que pueden ayudar a identificar una posible limitación muscular.

Entre las principales señales se encuentran:

Cabeza inclinada hacia el mismo lado: el bebé mantiene una postura ladeada durante buena parte del tiempo.

Preferencia por mirar en una dirección: le cuesta girar la cabeza hacia el lado contrario o evita ese movimiento.

Dificultades durante la alimentación: puede mostrar preferencia por un pecho o por una posición determinada al tomar el biberón.

Aplanamiento de una parte del cráneo: la presión repetida sobre una misma zona puede favorecer la plagiocefalia posicional.

Pequeño bulto en el cuello: algunos bebés presentan un engrosamiento en el músculo esternocleidomastoideo.

Royal Children's Hospital de Melbourne señala que la preferencia por una postura, la reducción del movimiento cervical y la asimetría craneofacial son hallazgos que pueden orientar la evaluación médica.

No todos los bebés presentan estas señales en la misma medida. Además, el aplanamiento del cráneo puede tener otras causas, por lo que no confirma por sí solo la existencia de tortícolis.

Si la inclinación persiste, el bebé parece tener dolor o dificultad para mover el cuello, o la asimetría aumenta con el tiempo, conviene solicitar una valoración. No es necesario esperar a que aparezca un bulto para consultar.

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¿Qué causa la tortícolis congénita? Esto se sabe sobre su origen

La tortícolis muscular congénita puede relacionarse con la posición del bebé dentro del útero o con alteraciones del músculo que se manifiestan alrededor del nacimiento. Sin embargo, no siempre es posible identificar una causa concreta.

Entre los factores que se estudian se encuentran la postura fetal durante el embarazo, las condiciones que limitan el espacio disponible y las lesiones musculares relacionadas con el nacimiento. Estos factores no significan que exista una responsabilidad de los padres ni permiten explicar todos los casos.

También es importante distinguir la tortícolis muscular de otras alteraciones que provocan una inclinación de la cabeza. Algunos problemas visuales, óseos o neurológicos pueden producir una postura similar, por lo que el diagnóstico debe basarse en una evaluación clínica.

El Royal Children's Hospital de Melbourne recomienda considerar otras causas cuando la presentación no corresponde a la forma muscular habitual, el diagnóstico ocurre después de los primeros meses o la inclinación aparece de forma repentina.

Por ello, no conviene atribuir automáticamente la postura a la posición en la que duerme el bebé ni intentar corregirla mediante maniobras caseras. La valoración médica permite identificar el origen y elegir las medidas más apropiadas.

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¿Cómo se diagnostica la tortícolis congénita y cuándo debes llevar a tu bebé al pediatra?

El diagnóstico comienza con una revisión de la historia clínica y una exploración física. El pediatra observa la posición de la cabeza, evalúa cuánto puede girar el cuello el bebé y busca posibles diferencias entre ambos lados.

También puede preguntar cuándo apareció la inclinación, si existe alguna dificultad durante la alimentación y si la familia ha observado cambios en la forma del cráneo o en los movimientos del niño.

Cuando la exploración es compatible con una tortícolis muscular congénita, no siempre hacen falta estudios de imagen. El especialista puede solicitar pruebas adicionales si encuentra signos atípicos, sospecha una alteración ósea o necesita descartar otras causas.

Royal Children's Hospital de Melbourne indica que las imágenes del cuello no se recomiendan de rutina en todos los casos. Asimismo, contempla la evaluación de las caderas, debido a la asociación entre la tortícolis muscular congénita y la displasia del desarrollo de la cadera.

Es conveniente consultar al pediatra si el bebé mantiene la cabeza inclinada, tiene dificultades para girar el cuello, presenta un bulto o desarrolla una asimetría progresiva del cráneo.

En cambio, si la inclinación aparece de manera repentina o se acompaña de fiebre, dolor importante, decaimiento u otros síntomas nuevos, se requiere una valoración médica urgente. No debe asumirse que se trata de una alteración congénita.

La atención oportuna permite confirmar el diagnóstico, descartar otras afecciones e iniciar las medidas necesarias para favorecer el desarrollo motor.

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Tratamiento de la tortícolis congénita: ¿la fisioterapia puede corregirla?

La tortícolis muscular congénita suele mejorar con un tratamiento conservador, especialmente cuando se identifica durante los primeros meses de vida. La fisioterapia pediátrica ayuda a recuperar la movilidad del cuello, reducir las asimetrías posturales y favorecer el control de la cabeza.

La Academia Estadounidense de Fisioterapia, reúne recomendaciones basadas en evidencia para la evaluación y el tratamiento de esta afección. Entre sus componentes se encuentran la educación de los cuidadores, los ejercicios terapéuticos y el seguimiento de la evolución.

El tratamiento puede incluir estiramientos suaves indicados por un fisioterapeuta, actividades para estimular el movimiento activo de la cabeza y ajustes en la posición durante la alimentación y el juego. Las indicaciones dependen de la edad del bebé, el grado de limitación y la respuesta a la terapia.

En casa, los padres pueden favorecer que el bebé mire hacia ambos lados mediante juguetes u objetos de interés, siempre con orientación profesional. También pueden incorporar periodos de juego boca abajo cuando el niño está despierto y bajo supervisión constante.

Es importante distinguir estas actividades de las medidas para dormir. Para reducir el riesgo de muerte súbita del lactante, el bebé debe dormir boca arriba, sobre una superficie firme y plana, sin almohadas ni posicionadores. No se deben utilizar soportes para mantener la cabeza girada ni modificar la postura de sueño para tratar la tortícolis.

Tampoco se recomienda forzar los movimientos del cuello o realizar estiramientos sin que un profesional enseñe la técnica adecuada. Si la limitación es importante o no mejora con el tratamiento, el especialista puede valorar otras intervenciones. La cirugía se reserva para casos poco frecuentes y persistentes.

La recuperación varía según cada bebé, por lo que el seguimiento permite comprobar si mejora la movilidad y si la cabeza recupera una posición más simétrica.

Una cabeza que permanece inclinada hacia el mismo lado no siempre indica una enfermedad, pero sí es una señal que merece atención cuando persiste o se acompaña de dificultades de movimiento.

La tortícolis muscular congénita suele responder favorablemente a la fisioterapia y a las medidas de cuidado indicadas por profesionales. El diagnóstico oportuno también permite descartar otras causas y detectar posibles alteraciones asociadas.

Ante cualquier duda, lo más recomendable es acudir al pediatra y evitar los ejercicios o las maniobras caseras sin supervisión. Reconocer los cambios en la postura del bebé y solicitar una evaluación cuando sea necesario ayuda a tomar decisiones oportunas para su salud y desarrollo.