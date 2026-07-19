Los memes no perdonan; así reaccionaron al medio tiempo de la Copa del Mundo 2026

El show de medio tiempo de la final de la Copa del Mundo 2026, no solo sorprendió por reunir a algunas de las estrellas más importantes de la música, sino que también provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde los usuarios respondieron con ingeniosos memes que rápidamente se volvieron virales.

La encargada de abrir la presentación fue Madonna, quien apareció interpretando "Music" mientras recorría el estadio sobre un vehículo tubular conducido por las leyendas brasileñas Ronaldo y Ronaldinho. Minutos después, The Muppets hicieron su aparición al ritmo de Seven Nation Army, dando paso a BTS, que encendió el ambiente con "Dynamite".

El espectáculo continuó con Justin Bieber, quien interpretó Everything Hallelujah. Posteriormente, Shakira y Burna Boy, acompañados por los Ghetto Kids, presentaron el tema oficial del Mundial 2026, Dai Dai. Finalmente, Coldplay regresó al escenario junto a The Muppets para cerrar una presentación en la que todos los artistas participaron en un emotivo final.

Con un elenco tan inesperado como diverso, los usuarios de X, Facebook, Instagram y TikTok no dejaron pasar la oportunidad de reaccionar con humor, convirtiendo el medio tiempo en uno de los temas más comentados de la jornada.