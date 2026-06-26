Rafael Marín Mollinedo, fundador de Morena en Quintana Roo, se registra para la defensa de la 4T

Fundador de Morena en el estado de Quintana Roo, Rafael Marín Mollinedo, ex director de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y ex delegado de la Secretaría del Bienestar, hizo su registro para coordinar los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en ese estado.

Ex coordinador de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2012 y 2018 en la Península de Yucatán, reconoció en entrevista con Grupo Imagen que su cercanía con la gente y su compromiso por la defensa de la 4-T, lo hacen confiar en que ganará dicha representación.

“Sí, yo fui fundador de Morena, o sea, realmente desde el 2006 yo me integré a los trabajos del movimiento en Quintana Roo. Yo, anteriormente estuve como empresario y desde el 2000 me invita Andrés Manuel a trabajar con él y en el 2006, 2012 y 2018 soy el coordinador de la campaña a la Presidencia por los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo”, relató.

Propuesto por Morena y por el Partido del Trabajo (PT), Marín Mollinedo, dijo estar listo para continuar con su recorrido por la entidad y escuchar los planteamientos de la militancia de ambos partidos con el afán de consolidar en Quintana Roo a la 4.T.

“Mucha gente también me ha buscado y quiere que yo coordine estos trabajos de Morena, o sea que siga yo en el movimiento y pues claro que con legítima derecho, aspiro a dirigir los trabajos de la defensa de la transformación y la soberanía en el estado”, subrayó.

Durante su gestión al frente de la ANAM coordinó el aseguramiento de un buque en Tampico, en marzo de 2025, que transportaba 10 millones de litros de diésel declarados falsamente como aditivos, para evadir impuestos.

Marín Mollinedo, economista por la UNAM, ha ocupado cargos en la administración pública federal, incluyendo Petróleos Mexicanos (Pemex) y la representación de México en la Organización Mundial de Comercio (OMC), con sede en Ginebra, Suiza.

En los últimos meses, Rafael Marín Mollinedo manifestó su interés por coordinar la defensa de la transformación y la soberanía nacional en Quintana Roo.