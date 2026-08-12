Ariadna Montiel reúne a jóvenes de Morena y llama a renovar la Transformación

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, se reunió con representantes estatales de Jóvenes Morena de todo el país, como parte del Encuentro Nacional de Representaciones de Jóvenes 2026, realizado en la Ciudad de México.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, Montiel destacó la participación de las nuevas generaciones dentro del movimiento y señaló que las juventudes tienen la responsabilidad de asumir un papel activo en la continuidad de la Transformación.

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Durante el encuentro, representantes juveniles compartieron experiencias, aprendizajes y propuestas encaminadas a fortalecer la organización y la participación de los jóvenes dentro de Morena.

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Montiel sostuvo que las nuevas generaciones tienen la tarea de hacer propia la Transformación, renovarla y llevarla más lejos, siempre en contacto con la población.

El encuentro reunió a jóvenes provenientes de distintos estados del país, quienes participaron en las actividades de organización y discusión sobre el papel de las juventudes dentro del movimiento político.

En su mensaje, la dirigente morenista estuvo acompañada, entre otros, por Aaron Enríquez García, Camila Martínez, Carolina Rangel Gracida y Adriana Grajales Gómez.

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La reunión también sirvió para reforzar los vínculos entre las representaciones estatales de Jóvenes Morena y establecer una agenda común de participación política y organización juvenil.

A través de sus redes sociales, Montiel compartió imágenes del encuentro y afirmó que la participación de las juventudes será fundamental para renovar el movimiento y mantenerlo cercano al pueblo.

El evento se desarrolló bajo los principios que Morena identifica con el Humanismo Mexicano y la consigna de Primero los Pobres, dos de los conceptos centrales de su discurso político.

Con este encuentro, la estructura juvenil de Morena busca consolidar espacios de participación para una generación que tendrá un papel cada vez más relevante en la organización y definición del rumbo del movimiento.