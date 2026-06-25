Fabiola Alanís formaliza registro por la Coordinación de la Transformación en Michoacán

Fabiola Alanís Sámano formalizó su participación en el proceso interno de Morena para buscar la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía en Michoacán, bajo el compromiso explícito de apuntalar el proyecto político actual. Al realizar su registro oficial en la capital del país, la aspirante remarcó la importancia estratégica de la entidad para el desarrollo del proyecto federal. “Somos parte de un movimiento histórico que inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy encabeza con firmeza y visión la Presidenta Claudia Sheinbaum. En Michoacán nos corresponde defender esa continuidad, fortalecerla y llevarla a cada rincón de nuestro estado”, expresó Alanís.

La exfuncionaria federal e integrante fundadora del partido guinda subrayó que la estrategia inmediata debe centrarse en la consolidación de las bases y la estructura territorial en los 113 municipios michoacanos. De acuerdo con sus declaraciones, la movilización pacífica y la comunicación directa con los sectores populares serán los ejes que guíen sus recorridos por la entidad. “Venimos de la defensa del voto, de las luchas por la democracia, de la defensa de nuestros recursos nacionales y de la construcción de Morena. Nuestra aspiración nace de más de tres décadas de trabajo honesto, cercano a la gente y comprometido con las causas populares”, señaló al recordar su trayectoria dentro de la izquierda mexicana.

En el marco de la coyuntura geopolítica y económica que vive la entidad, Alanís Sámano vinculó la organización interna de su partido con la protección de los intereses nacionales y el respaldo a las comunidades de michoacanos en el exterior, particularmente en la Unión Americana. La aspirante enfatizó que la cohesión interna es la principal herramienta para salvaguardar los avances sociales logrados hasta el momento. “Desde Michoacán vamos a seguir defendiendo la soberanía nacional con organización popular, conciencia, participación y unidad. La fuerza de nuestro movimiento radica en el pueblo y en su capacidad de mantenerse organizado frente a cualquier desafío”, afirmó.

Respecto al método de selección que implementará la dirigencia nacional de Morena para definir la candidatura en Michoacán, Alanís manifestó su respaldo absoluto a los estatutos del partido y descartó divisiones internas, asegurando que se someterá a la voluntad de la militancia. “Morena es un movimiento que escucha al pueblo. Vamos a participar con serenidad, con respeto a las reglas, con honestidad y con plena confianza en que la decisión de la gente fortalecerá a nuestro movimiento”, sostuvo de manera categórica.

La fundadora de Morena también hizo hincapié en el panorama político nacional, destacando la relevancia de que el Ejecutivo Federal esté encabezado por una mujer, situación que, según su perspectiva, debe replicarse y fortalecerse a nivel local. “Es tiempo de mujeres. La llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia representa una conquista histórica para millones de mexicanas. Estamos convencidas de que Michoacán también está listo para seguir haciendo historia y para consolidar un liderazgo comprometido con el bienestar, la justicia social y la transformación”, expresó.

La aspirante concluyó su mensaje con un exhorto a los simpatizantes del partido para mantener la cohesión institucional de cara a los próximos meses, anteponiendo el proyecto de nación sobre las aspiraciones particulares. “Por el bien de Michoacán, respaldamos a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, promovemos la unidad de Morena y junto al pueblo seguiremos defendiendo la Transformación y la soberanía nacional. Lo importante es el movimiento, lo importante es el pueblo y lo importante es que la transformación continúe”, concluyó.