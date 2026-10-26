Cámara de Diputados recibe renuncia de Taddei; Jucopo inicia proceso para elegir al relevo en el INE

El relevo en la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) quedó en manos del Poder Legislativo. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, confirmó la llegada de la renuncia definitiva de Guadalupe Taddei Zavala al órgano electoral.

A través de un mensaje en video, el legislador informó que el documento se recibió en el recinto parlamentario, con lo cual se da inicio a la ruta para llenar la vacante en el Consejo General.

“Hace unos momentos recibimos la comunicación de la licenciada Guadalupe Taddei, donde informa a la Cámara de Diputados la decisión de renunciar de manera definitiva a la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral”, notificó Bolaños-Cacho.

Turnan expediente a la Jucopo

Detalló que sostuvo comunicación con el diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), órgano de gobierno de San Lázaro que agrupa a los coordinadores de todas las fracciones partidistas, a fin de formalizar el turno de la dimisión.

“He hablado ya con el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Monreal, y he turnado dicha comunicación a la Jucopo para que sea este órgano quien inicie el proceso establecido en el artículo 41 constitucional para elegir a quien habrá de sustituir a la licenciada Taddei en la presidencia del Instituto Nacional Electoral”, puntualizó.

La renuncia de Taddei fue turnada a la Jucopo para iniciar el relevo constitucional. Especial

El documento fue entregado esta tarde a la Cámara de Diputados. Especial

Bolaños-Cacho Cué subrayó que el Congreso de la Unión asume una prueba de responsabilidad política para salvaguardar la confianza pública frente al Proceso Electoral Federal 2026-2027, el cual arrancó el pasado 10 de septiembre.

“Tenemos en nuestras manos la oportunidad de demostrarle a nuestro país que en pleno proceso electoral, el más grande de nuestra historia, a través de la política y del diálogo podemos dar certeza y certidumbre de que nuestras instituciones están listas para, con imparcialidad y con neutralidad, llevar a cabo este proceso histórico. Estaremos al pendiente desde la Cámara de Diputados y actuaremos a la altura de lo que México necesita”.

El contexto de la dimisión

La formalización de la renuncia de Taddei se da tras días de intensa presión sobre ella, quien tuvo que anunciar su dimisión este domingo bajo el argumento de proteger la credibilidad del instituto.

La salida ocurre luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio sobre la entrega de contratos que sumaron 198 millones de pesos en 2024 para la compra de mamparas y urnas electorales. Las asignaciones beneficiaron a firmas como Corporativo ZEG y Cajas Graf —vinculadas al empresario Alfredo Hernández—, empresas que acreditaron como apoderados legales a excolaboradores de la propia presidencia del INE y que contaban con indagatorias previas en la UIF y la Cofece.

Tras el trámite legislativo iniciado en San Lázaro, corresponderá a los coordinadores parlamentarios definir los términos de la convocatoria para el nombramiento del sustituto definitivo, mientras que al interior del Consejo General las diez consejerías en funciones deberán sesionar para elegir una presidencia interina.