El avance de la inteligencia artificial ha alcanzado un punto decisivo donde la supervisión de sus riesgos se ha vuelto prioritaria para las mismas empresas que desarrollan esta tecnología, como Anthropic y OpenAI.

Como padres, las dudas que albergábamos desde el principio sobre el impacto de estas herramientas en el desarrollo y la seguridad de nuestras familias han comenzado a confirmarse. No se trata de caer en escenarios catastrofistas ni de alimentar temores alimentados por la ciencia ficción o películas como Terminator, sino de entender la tecnología con madurez y responsabilidad.

La inteligencia artificial debe consolidarse como un instrumento para el progreso, facilitando la educación, el trabajo y la innovación, pero sin convertirse en una fuente constante de inquietud. La precaución es la clave fundamental, especialmente cuando se trata de la interacción de los menores de edad con estas plataformas. Pienso que promover una supervisión atenta, establecer límites claros en el hogar y exigir regulaciones estrictas a la industria garantizará que las futuras generaciones aprovechen el potencial de la tecnología sin quedar expuestas a sus dinámicas más peligrosas.

MAURICIO GARCÍA CABRERA

CIUDAD DE MÉXICO