La reciente y dolorosa pérdida de un familiar cercano a mi esposa nos enfrentó con una realidad amarga y poco reflexionada: la enorme vulnerabilidad económica que surge ante una emergencia. Durante esos momentos de duelo, la familia descubrió que ninguno contaba con liquidez para cubrir los gastos inmediatos que conllevan los trámites funerarios y legales. Por desgracia, la muerte de un ser querido exige desembolsos al instante que no admiten esperas ni negociaciones. La situación se resolvió afortunadamente gracias a que un conocido les prestó el dinero necesario para salir adelante, pero la incertidumbre experimentada dejó una lección sobre la fragilidad financiera en la que solemos vivir.

Esta vivencia me llevó a reflexionar profundamente sobre la urgencia de construir y mantener un apartado exclusivo para imprevistos. No me refiero al ahorro tradicional destinado a metas de largo plazo, patrimonio o proyectos futuros, sino a un fondo extra de absoluta disponibilidad inmediata. Debe ser un recurso reservado sólo para contingencias graves e inesperadas, capaz de ser utilizado en cualquier momento sin alterar la estabilidad del hogar. Contar con esta reserva no es un lujo, sino una medida básica de protección que evita caer en situaciones de desesperación.

La principal ventaja de este dinero extra es impedir el endeudamiento desmedido. Cuando ocurre una emergencia y no contamos con liquidez, solemos recurrir a préstamos de última hora o a instituciones financieras abusivas. Estos prestamistas se aprovechan de la necesidad y del dolor de la gente para imponer condiciones abusivas, tasas de interés exorbitantes y cargos moratorios que terminan duplicando o triplicando la deuda original. La urgencia del momento nos nubla el juicio y nos empuja a aceptar compromisos financieros asfixiantes que afectan nuestra economía familiar durante meses o años.

Por ello, tener un fondo para eventualidades otorga tranquilidad mental y autonomía. Permite afrontar las crisis con dignidad, enfocando la atención en resolver la emergencia personal o familiar sin la presión extra de no saber cómo cubrir los costos. Cultivar la disciplina de guardar un dinero extra para lo inesperado es, en última instancia, el mejor escudo contra los abusos financieros y la mejor garantía de paz mental ante las incertidumbres inevitables de la vida.

LUIS ÁNGEL PÉREZ

CIUDAD DE MÉXICO