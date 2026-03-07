Las mujeres de derecho de la UNAM

En enero pasado fueron publicados los resultados de la evaluación del World University Rankings by Subject 2026, en el Times Higher Education (THE) y en el Ranking Webometrics edición 2026. La evaluación registró que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mejoró su desempeño a partir de una mejora sustancial en diversas disciplinas. La información fue recibida con beneplácito por parte de la comunidad universitaria, pero, sobre todo, para quienes conforman la comunidad de la Facultad de Derecho. Resulta que de las áreas temáticas evaluadas esta Facultad fue la que mayor repunte tuvo en 2025, pasando del rango 201-250 al bloque 101-125. No es una novedad que la Facultad sea reconocida por su alto desempeño, pero sí que en esta ocasión encabezara esos avances sustanciales (Gaceta UNAM). Al respecto, me pregunto ¿estos resultados tendrán relación con el trabajo de las mujeres que ahora dirigen los estudios de derecho en la UNAM?

Resulta que es la primera vez que coincide que las áreas relacionadas con los estudios de derecho están dirigidas sólo por mujeres: la doctora Sonia Venegas Álvarez es la directora de la Facultad; la doctora Marisol Anglés es la coordinadora del Programa de Posgrado, y la doctora Mónica González Contró es la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Se suma a este hecho que las Facultades de Estudios Superiores de Acatlán y Aragón también están dirigidas por mujeres, la maestra Nora del Consuelo Goris Mayans y la doctora Araceli Romo Cabrera, respectivamente. No tengo datos que relacionen esta conformación femenina con los buenos resultados en el ranking mundial de la Facultad, pero sí me consta el trabajo coordinado de todas estas mujeres, y su forma apasionada y profesional de hacerlo.

Ahora bien, aunque no hay evidencia que clarifique la relación del éxito logrado, lo que sí tenemos son los datos que demuestran la transformación radical de la Facultad más antigua (como Facultad de Cánones y Facultad de Leyes en 1551) y más grande de la UNAM. Tradicionalmente, desde 1955, la Facultad estaba conformada por una mayoría de hombres, pero en pocos años se impuso una presencia femenina mayoritaria. En 1980, la licenciatura estaba conformada por 65.74% de hombres y 34.26% de mujeres, pero en 1993 ya representaban 50.2 por ciento. En 2025, ellas representaron 53 por ciento. Respecto de los posgrados también hay avances sustanciales, en los estudios de especialidad, en 1989 había sólo 32 mujeres de 100 estudiantes, pero, en 2025 representaron 56.48 por ciento. Todavía hay rezago en la maestría (45%) y el doctorado (11%), pero desde la Facultad y la Coordinación ya se trabaja para lograr que se incremente el número de mujeres.

Esa nueva conformación con presencia femenina mayoritaria, a la par de la lucha contra la discriminación y la cultura patriarcal, trasformó radicalmente a la Facultad, pasando de tener una actitud mayoritariamente pasiva, a una muy combativa en la lucha por la igualdad de género. Muestra de ello es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se ha convertido en un evento muy relevante para la comunidad. Desde días antes del 8M comienzan las actividades: foros, debates, mesas de análisis, y hasta un “muro de la ignominia”. Este año no es la excepción, pero es diferente, porque hoy las jóvenes estudiantes tienen de aliada a una directora que desde siempre ha impulsado la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres, no sólo los 8M, sino de forma cotidiana, con acciones concretas que parecen pequeñas, pero que les ha cambiado la vida a decenas de mujeres, por ejemplo, el incremento de mujeres docentes, el salario igualitario, la conformación paritaria de los órganos de gobierno y las direcciones de colegios y seminarios.

Lo mejor de estas acciones es que influyen en la transformación de la cultura de la comunidad de la Facultad de Derecho, lugar en donde se impulsa la enseñanza para que prevalezca la justicia y el Estado de derecho en nuestra República.