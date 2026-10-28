Nuevas tarifas y viejos pendientes: Cofepris prepara su transformación

A casi un año de haber llegado al frente de la Cofepris, Víctor Hugo Borja Aburto enumera sus logros, pero también sus pendientes. Entre los más importantes: reducir el rezago en los registros sanitarios de medicamentos y dispositivos médicos. Se trata de un reclamo que la industria farmacéutica le ha hecho a los últimos cuatro excomisionados.

A diferencia de Armida Zúñiga, extitular de la Cofepris, quien pedía sentarse sólo con sus colaboradores, Borja se reúne con los organizadores y se muestra más abierto al diálogo para impulsar la investigación clínica.

De entrada, durante la Semana de la Innovación 2026 de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIFF), reconoce que la Cofepris requiere digitalizarse y modernizarse. Se busca, dice, modificar el modelo de regulación: facilitar el registro inicial de medicamentos e insumos, pero mantener una vigilancia rigurosa para retirar del mercado los productos que no cumplan en seguridad y eficacia.

Para ello, adelanta que habrá una Ventanilla Única de Trámites de la Cofepris, que centralizará 39 trámites digitalizados. Entre los retos destacan la accesibilidad y la simplificación de los procesos. Además, Borja menciona que se reforzará la vigilancia de los ensayos clínicos. En el pasado se hizo énfasis en la autorización de ensayos clínicos; ahora, el enfoque estará más centrado en su vigilancia, aclara.

Su discurso ante representantes de laboratorios nacionales y transnacionales comenzó con una explicación sobre la reforma a la Ley Federal de Derechos para 2027. De los 109 servicios cuyas tarifas revisó la Cofepris, la iniciativa contempla un aumento en las cuotas de 29.

Para laboratorios, fabricantes e importadores de dispositivos médicos, bancos de sangre y centros de imagen, la diferencia no es menor. Borja responde a las quejas al señalar que los incrementos se hicieron a sugerencia de la industria farmacéutica. “Necesitamos mejorar nuestros ingresos. Hicimos un proyecto, que se lo pasamos a Hacienda. Revisamos cuánto cobraban los trámites en todas las agencias más reconocidas y vimos que, en algunos casos, cobrábamos la décima parte de lo que recaudaban en otros lados”.

Por eso, señala, se actualizaron las tarifas. Para el titular de la Cofepris, durante los últimos 10 meses se han registrado avances con el mismo personal. Hay retos, concluye el funcionario, en materia de dispositivos médicos que ya utilizan inteligencia artificial. Además, promete que para diciembre se habrá eliminado 60% del rezago acumulado.

ABATELENGUAS

Lo ocurrido en el IMSS, donde trabajadores han denunciado la falta de equipo médico, medicamentos y personal, llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a dar un ultimátum a todo el equipo de salud y a advertir que continuará con recorridos sorpresa en hospitales del IMSS y del ISSSTE. No hay duda de que el mejor termómetro es conversar con los pacientes y sus familiares. ¡Bien por estos recorridos sorpresa!

BAJO EL MICROSCOPIO

Desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, Mikel Arriola, entonces director general del IMSS, ya había advertido sobre el “gol” que algunos trabajadores le metían al seguro social con la modalidad 40, elevando su base salarial hasta el tope para obtener una pensión más alta.Esta práctica, advertía, comenzaba a generar un desequilibrio en las finanzas del instituto. Sin embargo, ya fuera porque estaba por concluir su gestión o porque no recibió autorización de la Presidencia, no eliminó este programa.

Ahora, el director general del instituto, Zoé Robledo, y el Consejo Técnico han detenido las nuevas inscripciones a esta modalidad sin contar todavía con un estudio financiero, que estará listo en seis meses. Mientras tanto, miles de personas que habían cifrado sus esperanzas en una pensión digna ya no podrán aspirar a ella.