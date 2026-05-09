El gobierno eclipsa lo que hace bien

El gobierno de Claudia Sheinbaum tiene el diagnóstico correcto, se requiere inversión y está buscando impulsarla dando señales, haciendo anuncios, pero sobre todo actuando. El lunes 4 de mayo volvieron a hacer un anuncio en el Museo de Antropología, en el contexto del Plan México, pero a diferencia de eventos anteriores, esta vez se anunciaron acciones concretas: 32 gigavatios adicionales de generación eléctrica, que representan cerca de un tercio de la capacidad actual; una ventanilla única para el comercio exterior que simplifique trámites; las inversiones superiores a dos mil millones de pesos, o de sectores prioritarios en Polos de Bienestar, se aprobarán en 30 días, y los trámites que no se resuelvan en 90 días quedarán autorizados por afirmativa ficta. Aún más importante, el SAT buscará evitar la doble tributación, así como dar consistencia a las auditorías para que no haya revisiones múltiples sobre los mismos ejercicios fiscales. También se planean 31 proyectos de inversión pública en carreteras y 34 privados; ayer, por ejemplo, se publicó que Red de Carreteras de Occidente invertirá 25 mil millones de pesos entre 2026 y 2029. En cuanto a la Cofepris, los trámites disminuyen de 340 a 125, y los tiempos de resolución pasan de 100 a 24 días. Otra acción concreta, aunque más preliminar, es la de las compras consolidadas del gobierno mexicano para fortalecer la industria acerera nacional.

ACCIONES

Esta semana entrevisté a José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien no se inclina por el aplauso fácil, y me dijo que el diálogo con la presidenta Sheinbaum no solamente ha sido fluido, sino fructífero, dado que va acompañado de reuniones de seguimiento con funcionarios de su gabinete. En alguna reunión con el sector automotriz, la presidenta Sheinbaum llegó a reclamar a funcionarios de su gabinete por la falta de seguimiento en algunas políticas para simplificar trámites. El jueves se anunciaron inversiones por poco más de 100 mil millones de pesos para ampliar la red de gasoductos, que permite al país acceder al gas más barato del mundo, el del sur de Estados Unidos. Un paso no menor, pero aún en etapa muy preliminar, es aceptar que se explote el gas de lutitas, también llamado shale, que se extrae con la técnica de fracking lo cual muestra un giro de 180°. Hay señales y también acciones.

ECLIPSE ROCHA

En un contexto inercial, todos esos anuncios tendrían el efecto deseado para dinamizar una economía que en comparación secuencial cayó 0.8% en el primer trimestre de 2026 y, a tasa anual, apenas avanzó 0.2 por ciento. Sin embargo, al mismo tiempo el gobierno se atrincheró ante las solicitudes de detención con fines de extradición en contra del gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y varias figuras más. A esto se suma que la Fiscalía General de la República, alineada con el gobierno federal, exacerba la situación al citar a 50 funcionarios que participaron en el desmantelamiento de un laboratorio de fentanilo donde colaboraron agentes de la CIA, lo que ha dado paso a un ataque político en contra de la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos. Al mismo tiempo, en Estados Unidos el fiscal general interino Todd Blanche dijo que vienen más acusaciones, mientras que Trump ha insistido en que México es dominado por los cárteles del crimen organizado y en que tomarán acciones por tierra, refiriéndose a México.

ECLIPSE SEP

Como muestra de lo disfuncional del gobierno, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, súbitamente determina modificar el ciclo escolar, terminándolo el 5 de junio y poniendo en jaque a millones de familias, a empresas y a escuelas en menos de un mes. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum corrigió y dijo que era una propuesta, aunque la SEP ya había difundido el calendario. Lo peor es que, unas horas después de lo dicho por la Presidenta, Delgado insistió en que se revisaba el regreso a clases, pero no el fin del ciclo escolar. Sobra decir que es lo último que necesita México, que se ubicó en la posición 51 de 81 países en las pruebas PISA de la OCDE. ¿Qué les dicen a los inversionistas ese tipo de medidas erráticas, confusas y equivocadas? Así no va a venir la inversión, por más anuncios y medidas, por más que el Banco de México baje la tasa de interés. La percepción es que son frágiles frente a Estados Unidos y muy desorganizados.