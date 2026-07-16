En consumo tampoco anotó

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales reportó que, en junio, las ventas en tiendas comparables, las abiertas por más de un año, de los autoservicios, disminuyeron 2.7% en comparación anual y 0.5% en tiendas totales. En cuanto a las departamentales, que se podría pensar que se beneficiarían de las ventas de pantallas o camisetas, tampoco sucedió así: en esa categoría, la caída fue de 3.7% en tiendas comparables. Las tiendas especializadas, que además de las deportivas incluyen farmacias y cadenas de tiendas de conveniencia, tuvieron un crecimiento de 3.1% en tiendas comparables. En total, la ANTAD reportó que las ventas en tiendas abiertas por más de un año registraron una caída de 1.6% y las totales un avance de 0.6%, cifras nominales frente a una inflación de 3.37% en junio.

Más allá del Mundial, lo que reflejan los números de la ANTAD es la debilidad en el consumo que arrastramos desde el primer trimestre del año. Los datos del Producto Interno Bruto del primer trimestre muestran una caída trimestre a trimestre de 0.6%, que contrasta con los primeros tres meses de 2025, cuando la economía estaba débil, pero el consumo se había mantenido resiliente.

MUNDIALES PASADOS

Cuando comparamos cómo se comportó el consumidor ante la dinámica del Mundial debemos retroceder a Qatar. Debido al calor, ese Mundial se jugó entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre de 2022. México disputó sus partidos en noviembre y quedó eliminado en la fase de grupos; ese mes, con una inflación de 7.8% anual distorsionada por choques de oferta pospandémicos y la invasión a Ucrania por parte de Rusia, las ventas comparables de la ANTAD avanzaron 6.1 por ciento. El Mundial 2018, celebrado en Rusia entre el 14 de junio y el 15 de julio, ofrece el contraste opuesto: los datos de la ANTAD correspondientes a junio, cuando México jugó sus partidos, registraron un avance de 7.9% a tiendas iguales y de 11.2% a tiendas totales, con una inflación de 4.65% anual. La diferencia es que aquellos Mundiales se celebraron en otros países.

EL AICM

La semana pasada escribí sobre los datos de tráfico de pasajeros de junio: el aeropuerto de Guadalajara tuvo un avance de 6%, mientras que el de Monterrey apenas creció 0.3 por ciento. En el mayor aeropuerto del país, el Internacional de la Ciudad de México (AICM), el tráfico total superó al de Guadalajara y Monterrey juntos, con tres y medio millones de pasajeros; sin embargo, experimentó una caída anual de 2.2 por ciento. Los pasajeros nacionales disminuyeron 4.5%, mientras que los internacionales, que fueron 40% del total, avanzaron apenas 1.5 por ciento. Con los datos de junio, en materia de turismo internacional no se materializaron las cifras de más de cinco millones que se proyectaron.

LAS RAZONES

El comportamiento de los aficionados al Mundial y sus efectos económicos es muy complicado porque es multifactorial: no sólo importan el posicionamiento de marca del país y la infraestructura, también influyen qué equipos clasifican, el costo del boleto y la inflación global. En esta ocasión pesaron, incluso, factores como el conflicto entre Irán y Estados Unidos, que ha llevado a incrementos en el crudo y, por lo tanto, para el precio de la turbosina y de los boletos de avión, así como el hecho de que el torneo se haya repartido en tres países. Sin embargo, en la comunicación política, los gobiernos se adjudican el éxito y, al hacerlo, inevitablemente cargan también con los resultados adversos. Considerando la expectativa, creo que el Mundial en México es una buena oportunidad para impulsar la promoción, pero va a ser difícil que el gobierno federal levante una mano victoriosa por el desempeño económico.