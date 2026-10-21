Semana de héroes desconocidos

La Semana 6 dejó tres oportunidades de compra y tres golpes que obligan a mover al equipo.

El receptor Omar Cooper Jr. volvió con Jets tras perderse cuatro juegos por un esguince de tobillo, con el estelar Adonai Mitchell fuera, atrapó seis de siete pases para 103 yardas, su primer partido de 100, y un touchdown de 48 a pase de Geno Smith, en la derrota 26-19 de los Jets ante los Patriots; otra anotación suya fue anulada por penalización. Sumó 22 puntos de fantasy en ESPN.

El también receptor Jaylin Noel capturó sus cuatro envíos para 107 yardas y un touchdown, con 174 yardas de todo propósito, en el triunfo de Texans 34-31 sobre los Jaguars en Londres. Ya acumula 17 recepciones y 334 yardas. Llegó a su tercer partido seguido con doble dígito de puntos, pero no ha pasado de cinco targets en un juego y Marvin Harrison Jr. debutó con tres recepciones, así que el volumen limita su techo.

El corredor Bam Knight pasó de tres acarreos en toda la campaña a 15 para 80 yardas, más dos recepciones, en el triunfo de los Cardinals 18-16 sobre los Rams, con el novato Jeremiyah Love inactivo por una lesión de tobillo. Tyler Allgeier tuvo 18 acarreos, pero sólo 38 yardas, un promedio de 2.1 contra 5.3 de Knight, quien además firmó la carrera más larga del año de Arizona, de 31 yardas. Si Love regresa con actividad limitada, Knight puede quedarse con el trabajo; vale la pena agregarlo hoy y ver cómo se reparte el backfield.

Del lado de las ventas, Mark Andrews dejó de ser la máquina de puntos que fue. Este fin de semana atrapó un pase para cuatro yardas en la derrota 13-10 de los Ravens ante los Browns, decidida por un gol de campo en el último segundo, y apenas sumó un punto de fantasy.

El quarterback Jalen Hurts, MVP del Super Bowl LIX en 2025, no volverá a ver acción esta campaña por los problemas de coágulos que lo marginaron este fin de semana.

Es un duro golpe para muchos equipos que deberán buscar entre los jugadores libres la forma de sustituirlo.

Y, en su primera titularidad con los Giants, y su primer inicio desde enero de 2025, Najee Harris corrió apenas cuatro veces para dos yardas en la derrota 34-27 ante los Saints, y el backfield sumó apenas 34 yardas. Cam Skattebo, relegado por sus fumbles, no tuvo acarreos. Otra oportunidad desperdiciada para revivir su carrera: su lugar está en la banca, o en el waiver.

Las lesiones no avisan, pero el waiver wire tampoco duerme, y quien mueve primero suele quedarse con el mejor nombre. Nos leemos el próximo miércoles.