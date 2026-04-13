Tlaxcala, 1er Polo de Desarrollo para el Bienestar

Tlaxcala de nueva cuenta destaca a nivel nacional con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien inauguró en Huamantla el primer polo de desarrollo para el bienestar del país. Acompañada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, se formalizó el inicio de una política pública orientada a la reorganización productiva del territorio nacional.

El concepto de polo de desarrollo fue formulado por François Perroux, quien estableció que el crecimiento económico surge en nodos estratégicos capaces de irradiar efectos multiplicadores hacia su entorno. Bajo esta lógica, la actual administración federal plantea la creación de 14 polos distribuidos en regiones con ventajas logísticas, industriales y comerciales, orientados a detonar inversión, empleo y competitividad.

La ubicación de los 14 polos responde a criterios de conectividad, vocación productiva y cercanía a mercados internacionales:

1. Huamantla, Tlaxcala (región centro, nodo logístico-industrial).

2. Salina Cruz, Oaxaca (corredor interoceánico, plataforma portuaria).

3. Coatzacoalcos, Veracruz (industria petroquímica y enlace Atlántico).

4. Dos Bocas, Tabasco (energía y refinación).

5. Tapachula, Chiapas (frontera sur y comercio con Centroamérica).

6. Mérida, Yucatán (servicios, tecnología y logística peninsular).

7. Cancún, Quintana Roo (turismo de alto valor y servicios globales).

8. Puebla, Puebla (industria automotriz y manufactura avanzada).

9. Tula, Hidalgo (energía, refinación y conectividad central).

10. Querétaro, Querétaro (aeroespacial y tecnología).

11. Guanajuato, Guanajuato (automotriz y proveeduría industrial).

12. Monterrey, Nuevo León (industria pesada y nearshoring).

13. Ciudad Juárez, Chihuahua (manufactura de exportación).

14. Tijuana, Baja California (industria fronteriza y comercio internacional).

Estos puntos configuran una red nacional de nodos económicos interconectados, diseñada para generar economías de aglomeración, incrementar la productividad y fortalecer cadenas de valor. Cada ubicación permite articular infraestructura, capital humano e inversión, reduciendo costos logísticos y elevando la competitividad sistémica del país.

La instalación del primer polo en Tlaxcala marca el inicio de una estrategia integral de alcance nacional. Es pertinente reconocer y felicitar al equipo de trabajo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros por su entrega y capacidad de gestión para posicionar nuevamente al estado en la agenda económica del país, así como a las y los tlaxcaltecas en su conjunto, cuyo férreo empeño y voluntad continúan siendo el motor que les permite destacar a nivel nacional y alcanzar con determinación cada objetivo que se proponen.