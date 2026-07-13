La fachósfera, la ultraderecha que sueña con México

El reportaje de El País sobre Javier Negre Inc. describe una estructura de comunicación política que trasciende un proyecto empresarial para convertirse en una red internacional de plataformas digitales, canales e influencers especializados en la confrontación y la viralización de contenidos. Su método consiste en provocar, polarizar y convertir cada reacción en un producto de consumo masivo. No necesita demostrar que una narrativa sea verdadera; le basta con instalarla en la conversación pública.

Desde esa perspectiva, resulta pertinente preguntarse si ese modelo buscará ampliar su influencia hacia México con la vista puesta en las elecciones intermedias de 2027 y, sobre todo, en la sucesión presidencial de 2030. La experiencia latinoamericana demuestra que la disputa política ya no se libra únicamente en las urnas, sino también en las redes sociales, donde las campañas de desgaste, la desinformación y la confrontación permanente intentan moldear la percepción ciudadana.

Narrativas como “Estado fallido”, “narcogobierno” o “crisis institucional” buscan desplazar el debate de las propuestas hacia la descalificación permanente. El objetivo deja de ser convencer mediante argumentos para privilegiar la repetición, la viralidad y el impacto emocional. La política se convierte en espectáculo y la verdad compite en desventaja frente al algoritmo.

Sin embargo, México posee condiciones distintas. Con un padrón superior a noventa millones de electores, ninguna estrategia digital sustituye el trabajo territorial ni la construcción de liderazgos con respaldo popular. Las tendencias pueden modificar conversaciones, pero difícilmente reemplazan años de organización comunitaria, presencia política y contacto directo con la ciudadanía.

En ese contexto, la estrategia del descrédito permanente parece responder más a una lógica de desgaste que a la construcción de una alternativa de gobierno. La fortaleza de la llamada fachósfera radica en su capacidad para amplificar mensajes; su debilidad consiste en transformar esa influencia digital en mayorías electorales.

La creciente internacionalización de la comunicación política también ha colocado en el centro del debate la participación de consultores extranjeros en campañas latinoamericanas y la necesidad de preservar la autonomía de los procesos democráticos frente a influencias externas. La soberanía política no sólo se defiende en las fronteras; también se protege en el espacio informativo.

La historia reciente ofrece lecciones relevantes. México mantuvo durante décadas un modelo económico de orientación neoliberal. Brasil experimentó una profunda polarización durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Colombia continúa enfrentando enormes desafíos en materia de seguridad y desigualdad. Chile sigue debatiendo las consecuencias del modelo económico heredado de la dictadura, mientras Argentina discute hoy el alcance de las reformas impulsadas por Javier Milei. Más allá de sus diferencias, todos estos procesos reflejan el debate permanente entre un Estado con mayor capacidad reguladora y otro con menor intervención económica.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que la soberanía nacional constituye un principio irrenunciable y que ninguna presión externa debe condicionar las decisiones fundamentales del Estado mexicano. Esa postura encuentra sustento en los principios constitucionales de autodeterminación de los pueblos y no intervención.

La política siempre es cíclica y ninguna fuerza puede asumir triunfos definitivos. Pero México también ha demostrado una notable capacidad para construir su propio rumbo. Su historia, su identidad nacional y una ciudadanía cada vez más informada representan un dique frente a cualquier intento de sustituir el debate democrático por campañas permanentes de polarización. Al final, ninguna estrategia digital puede reemplazar la voluntad libre de un pueblo que ha aprendido, una y otra vez, a defender su soberanía.