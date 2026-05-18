74.2% de aprobación, Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum forma parte de las cinco mujeres más poderosas del planeta y, al mismo tiempo, conserva una personalidad cercana, sencilla y entrañable con quienes han tenido la oportunidad de tratarla. Esa combinación entre firmeza institucional y sensibilidad humana explica gran parte de la conexión política y emocional que mantiene con millones de mexicanos.

La historia de su liderazgo comenzó en las aulas y pasillos de la Universidad Nacional Autónoma de México, durante una etapa donde la participación estudiantil fortaleció la conciencia democrática y la defensa de los derechos sociales. Particularmente destacó su participación en la lucha por la educación pública y gratuita, una causa que marcó su formación política y académica. Desde entonces construyó una trayectoria guiada por la disciplina científica, el compromiso social y la convicción de que el acceso al conocimiento representa uno de los pilares fundamentales de igualdad y movilidad social en México.

Con el paso de los años, esa preparación se convirtió en una carrera pública sustentada en resultados visibles. Desde la administración ambiental de la capital impulsó proyectos modernos de movilidad y sustentabilidad. Más adelante, como jefa delegacional en Tlalpan, consolidó un modelo territorial cercano a las comunidades, promoviendo programas sociales y recuperación urbana en zonas históricamente olvidadas.

Posteriormente, como jefa de Gobierno de Ciudad de México, encabezó una transformación profunda en infraestructura, seguridad, movilidad y digitalización administrativa. La ampliación de programas sociales, el fortalecimiento del transporte público y la inversión educativa consolidaron una gestión con amplio reconocimiento ciudadano.

La dimensión histórica de su liderazgo alcanzó su punto más alto al convertirse en Presidenta de México con más de 35 millones de votos, la mayor legitimidad electoral de la historia contemporánea del país. Esa victoria consolidó un movimiento político respaldado por amplios sectores sociales que observan en Claudia Sheinbaum una figura de estabilidad, preparación y profundo compromiso nacional.

El 74.2% de aprobación que hoy mantiene, resultado de la suma de las más serias y principales encuestas del país, encuentra explicación en factores visibles para millones de ciudadanos: cercanía con el pueblo, capacidad de comunicación, firmeza institucional y una defensa constante de la soberanía nacional. En escenarios internacionales complejos, su discurso ha transmitido serenidad, dignidad y fortaleza para México, fortaleciendo el orgullo nacional y el reconocimiento internacional hacia nuestro país.

Ese patriotismo se convirtió en uno de los pilares fundamentales de su conexión social. La defensa de las raíces históricas, de la identidad nacional y de los intereses de México genera una amplia identificación popular. Nuestro país posee una memoria histórica profundamente ligada al amor por la patria, y esa sensibilidad colectiva fortalece el respaldo ciudadano hacia un liderazgo que coloca la soberanía como prioridad. Morena y sus aliados viven, además, un momento de enorme fortaleza territorial. Una demostración clara ocurrió recientemente en el estado de Chihuahua, donde miles de personas participaron en una movilización multitudinaria que exhibió organización, músculo político y una sólida conexión popular. Esa capacidad de convocatoria refleja el arraigo social de un movimiento que mantiene al pueblo como eje central de su proyecto político.

Por ello, la aprobación presidencial permanece sólida y creciente. Más que una cifra, representa una identificación colectiva con un proyecto asociado a dignidad, soberanía, estabilidad y justicia social, elementos que hoy fortalecen la presencia de Claudia Sheinbaum y consolidan a Morena como la principal fuerza política de México.