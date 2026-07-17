Zelenski y sus cambios

El domingo se dieron algunos rumores en la prensa sobre cambios importantes en el gabinete del presidente de Ucrania, Volodimír Zelenski: reemplazar a la primer ministra, Yulia Svyrydenko; al ministro de Defensa, Mijailo Fédorov, y a otras importantes figuras ministeriales.

Parecía una reorganización o una remodelación profunda ante un momento clave dentro de la guerra en Ucrania. Sin embargo, no sé entiende realmente cuál sería la razón si los asuntos gubernamentales estaban marchando hasta cierto punto bien dentro del país invadido.

Son ya varios meses de los últimos escándalos de corrupción y de las dimisiones de los personajes más cercanos al mandatario ucraniano. Son semanas en donde Ucrania estaba figurando en el mundo de nueva cuenta al estar realizando ataques efectivos con drones muy dentro de Rusia. Entonces, ¿para qué cambiar algo que está funcionando o parece funcionar de manera actual?

Esto, es algo que muchos ciudadanos ucranianos y analistas occidentales se están preguntando, particularmente en la esfera militar.

Yo, sinceramente, lo atribuyo a una estrategia política interna de Zelenski, como también, a una cuestión cultural política que data de la URSS.

Era algo recurrente que se hacía para mover fichas que podían ser incómodas dentro del Politburó soviético. Usted sabe que en ocasiones las cuestiones de popularidad pueden desfavorecer a alguien en particular y muchos métodos arcaicos siguen siendo factores que gustan en los sistemas políticos de aquellas latitudes.

Desde Ucrania, todo indica que no existía una buena comunicación en el lado militar. Las ideas eran distintas. Los avances en ciertas áreas no iban con lo que requería el actual comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksander Syrskyi.

No gustaban ciertos métodos o decisiones que se tomaban desde el asiento de Mijailo Fédorov. Y, es de llamar la atención, especialmente por tantas cosas positivas que en siete meses al estar en el Ministerio de Defensa pudo hacer Fédorov. Las percepciones en la guerra mejoraron bastante, pero los liderazgos y la competencia en lo militar hicieron que Zelenski tomara una decisión que puede marcarlo históricamente en su gobierno. Se quita una ficha para dejar a otra.

Ante lo explicado, Volodimír Zelenski, a través de los años como presidente y de líder en la guerra contra Rusia, ha tomado decisiones difíciles y también bastante controvertidas. Algunas acertadas, y otras, no tanto. Debo decir que no soy el mayor fan del mandatario ucraniano ni tampoco un propagandista suyo. Reconozco su labor y su valentía al afrontar a Putin, pero hay ocasiones en donde los intereses del excomediante van más allá de su gobierno o del bien necesario para que Ucrania siga desarrollándose justo en estos momentos tan complicados.

La decisión de remover a Fédorov como ministro de Defensa empieza a causar protestas y manifestaciones en las ciudades más importantes de Ucrania.

No gustó a la ciudadanía lo que hizo el mandatario ucraniano. Los cambios están por aprobarse en la Rada Suprema. Todo indica que Zelenski propondría al general Yevhenii Jmara, y no, a Ihor Klymenko, actual responsable del Interior, como se había dicho hace algunas horas atrás.

No obstante, sea cual sea la determinación, ya se causó un desequilibrio en la cúpula militar ucraniana. Ojalá que no sea un retroceso para el gran momento que vive Ucrania dentro de Rusia y para los proyectos del próximo invierno.

Zelenski, me parece que erra con su determinación.