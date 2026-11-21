Mi querido viejo: te invito a que hagamos un viaje por nuestra infancia, aquella inolvidable etapa en que, sorprendidos, aprendíamos de nuestros maestros las maravillas de eso que se llama lectura, y comenzábamos a entender el significado de las letras, las palabras, los signos que nos permitían disfrutar ese inmenso placer que es la lectura.

Y estoy seguro que recuerdas a tus primeros maestros que te enseñaron a leer; yo recuerdo en especial a la maestra Rosa de la Mora, que en tercero de primaria me invitó a que leyera en voz alta delante de mis compañeros, lo que fue una experiencia inolvidable al ver la atención que ellos daban a mis palabras.

Leer ha sido una de las importantes actividades de toda mi vida; mi padre construyó una pequeña biblioteca con libros como los de Emilio Salgari: Sandokan o El tigre de la Malasia; de Julio Verne: 20 mil leguas de viaje submarino y otros; El libro de los porqués, el Tesoro de la Juventud –que constaba de 20 libros y un librero especial– y tantos más.

Y creo que tú, como yo, seguimos disfrutando el placer de leer y lo gozamos más aún en nuestros años viejos, porque nos llevan a lugares insospechados, a aventuras únicas y al inmenso gusto de vivir con los personajes del libro, aventuras que de otro modo nunca podríamos disfrutar.

Esto te lo cuento, querido viejo, porque me entero que, mientras millones de mexicanos lectores, como yo, siguen disfrutando de la lectura, 11 por ciento de esos lectores no entiende bie lo que lee, 6 por ciento de ellos no lee en ningún formato, en tanto que aumentó el número de mexicanos que leen solamente en las redes sociales, y hay quienes pasan dos horas o más leyendo en sus teléfonos, pero pasando de un tema a otro sin realmente interesarse en lo que leen.

De hecho, el análisis de lectores reporta que la mitad de la población que lee sí comprende lo que lee, pero 20 por ciento comprende un poco lo que lee y 12 por ciento casi no lo comprende. ¿No son sorprendentes estas cifras?

Y es que hay algo en la lectura que no puede pasarse por alto: el ver un texto supone toda la atención no sólo de lo que los ojos ven, sino el significado de las palabras que deben llegar a nuestras celulitas grises del cerebro; si no entendemos y comprendemos lo que leemos, la lectura es inútil.

Por eso, querido viejo, te invito a que, cuando vayas a leer, escojas bien la lectura: historia, aventuras, noticias actuales, deportes, lo que sea, pero que le dediques toda tu atención a lo que lees.

Si te conviene, escoge la hora, el sitio y el más cómodo sillón para leer, para que disfrutes plenamente y comprendas bien todo lo que lees.

Y ahora, en nuestros años viejos, si no utilizas lentes, ¡excelente!, pero si los necesitas, que sean los mejores y bien calibrados para que el placer sea completo.

Disfruta la lectura, querido viejo, serás cada día más sabio y más feliz.