Partidos y ciudadanos

La política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano.

Dwight D. Eisenhower

La historia de los periódicos en México comenzó en 1722 con la fundación de la Gazeta de México por el sacerdote Juan Ignacio Castorena, la primera publicación impresa de su tipo en el continente. En 1805 apareció el Diario de México. Durante la lucha de independencia, surgieron El Despertador Americano (1810), de Miguel Hidalgo y el Ilustrador Nacional (1812), de Andrés Quintana Roo. Durante el Porfiriato, hubo periodistas como los hermanos Flores Magón (Regeneración) y Filomeno Mata (El Diario del Hogar), que fueron perseguidos y encarcelados por exhibir las injusticias del régimen. Tras la Revolución, se fundaron los periódicos de circulación nacional más importantes y antiguos del país: El Universal (1916) y Excélsior (1917). Hoy, la prensa mexicana combina su legado histórico con las plataformas digitales.

Durante muchos años he tenido el placer de escribir en Excélsior, pensando en usted, estimado lector, que abre el periódico (y ahora la tablet o las redes sociales) para enterarse de lo que pasa en el mundo.

Pienso en los 90 mil ejemplares que imprime diariamente Excélsior, y en los cerca de 10 millones de mexicanos que lo leen, y en el más de un millón que utiliza su cuenta en X, pero, ¿qué pasa con el resto de la población?, ¿de qué manera se enteran de las noticias importantes de la vida nacional?

Porque como muchos de los colaboradores en este diario y muchos más en otros diarios, en investigaciones como IMCCI o Mexicanos contra la Corrupción informan diariamente los problemas, los errores y la corrupción de este gobierno, mientras en Palacio, la señora Presidenta oculta la verdad, niega la realidad, agrede a quien pegunta, recuerda sexenios pasados, y millones de ciudadanos no se enteran.

Me pregunto: ¿qué hacen, qué están haciendo los partidos políticos? De entrada, al revisar el padrón de afiliados, veo que en este año, Morena tiene 12 millones 500 mil afiliados, el PRI, 940 mil; el PVEM, 778 mil; el PT, 389,631; MC, 362 mil, y el PAN, 76 mil. Frente a estos números, no nos extraña ver las concentraciones de los “morenistas”, aunque sean acarreados, amenazados, obligados o comprados.

Pero, ¿qué iniciativas pueden lograr consolidarse como partidos políticos? Quienes han trabajado con más empeño por lograr su registro son los creadores de Somos México, pues ya lograron cumplir con los requisitos y sólo esperan que Morena y sus secuaces en el INE no le vayan a negar el registro a última hora.

Pero también hay otras organizaciones: Interacción y Empatía para Todos A.C., (Partido Interacción Empática PIT), Construyendo Sociedades en Paz (Partido PAZ), México tiene vida A.C. (México tiene vida), y Agrupación Política Nacional Que Siga la Democracia (Que siga la democracia).

Y usted, estimado ciudadano, que está enterado de lo que ocurre en el país, que sabe y lo comenta con los suyos, ¿qué piensa hacer? En lo personal, acudí varias veces a las grandes manifestaciones en compañía de Alicia, amigos y compañeros, y nos contagiamos de ese anhelo de libertad ciudadana. Porque ya existe una convocatoria para el domingo 31 de mayo a las 9:00 horas, para que nos reunamos en el Zócalo.

La invitación dice: “Todos, jubilados y pensionados, transportistas, campesinos, madres buscadoras, generación Z, resistencia civil, estudiantes, profesionistas, catedráticos y académicos. Todos por un mejor México. No más violencia, no más leyes opresoras, no más gobierno de ricos, narcos y corruptos. Alto a la impunidad, basta de mentiras. Alto a la pobreza, fuera Presidenta mentirosa y manipuladora; apoyemos esta iniciativa que hay proyectado (sic) la ciudadanía nacional, por un México feliz y sano”. Usted, estimado lector, ¿piensa acudir para manifestar su repudio a lo que ocurre y exigir un cambio?

PAN y PRI languidecen y no tienen nada nuevo que ofrecer, no se diga del Verde, PT y MC; México necesita líderes con buenos planes y carisma.

Esperamos que los nuevos partidos, en especial Somos México, sean una realidad, lleguen a las urnas y con nuestro voto cambie el panorama de este México nuestro; no será fácil, el trabajo es de todos, el país es de todos, el futuro es de todos.