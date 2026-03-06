Última Hora Impreso de hoy

“No nos informan bien”

Las autoridades de salud han publicado recomendaciones oficiales de vacunación de acuerdo con los Lineamientos de Vacunación Universal 2026.

Rafael Álvarez Cordero

Mitos y realidades de la salud

MITO

Querido viejo: con motivo de los informes sobre la evolución del sarampión en el país y el resultado de la vacunación, se han escuchado quejas que hablan de falta de información, lo que hace pensar que las autoridades de Salud no están cumpliendo su labor educativa y de prevención.

CONSECUENCIA

Ciertamente, durante los últimos años se presentaron deficiencias en la vacunación, falta de vacunas y demás, todo lo cual se ha reseñado en esta columna. Se han confirmado 418 casos en el periodo 2025-2026.

Incidencia acumulada: 4.63 casos por cada 100,000 habitantes; existen 322 casos activos.

En las últimas 24 horas se confirmaron seis nuevos casos, todos con residencia en la CDMX. Se reporta una defunción asociada a la enfermedad. El 69% de los casos confirmados no contaba con antecedente vacunal. La enfermedad está presente en las 16 alcaldías de la ciudad. Las de mayor incidencia son: Cuauhtémoc (11.28), Cuajimalpa (8.03) y Venustiano Carranza (7.32). El grupo de edad más afectado son los menores de un año.

REALIDAD

La realidad en todos los asuntos de salud es: para lograr un estado óptimo de salud, debe haber una estrecha colaboración entre los ciudadanos y las autoridades de salud. Cundo trabajan al unísono, los ciudadanos estarán bien informados de los riesgos para la salud que hay en el área donde viven y las autoridades de salud estarán cerca de los individuos para informar y tratar adecuadamente los problemas que surgen o surgirán.

Las autoridades de salud han publicado recomendaciones oficiales de vacunación de acuerdo a la enmienda de los Lineamientos de Vacunación Universal 2026, publicado el 18 de febrero de 2026. Recomendaciones que son también publicadas por clínicas y hospitales en toda la República, y recién se hizo en la H. Comunidad Médica del Hospital Angeles del Pedregal, que quiero compartir:

“En la más reciente reunión del Comité de Prevención y Control de infecciones se consideró necesario fortalecer la información sobre el sarampión, por lo que se extiende el siguiente: si ya tienes dos dosis de vacuna contra sarampión (SRP o SR), NO requieres vacunarte”.

Grupos que deben vacunarse prioritariamente:

Niños de 6 a 11 meses: aplicar Dosis Cero (1 dosis).

Niños de 1 a 12 años con esquema incompleto o sin vacunar: completar el esquema completo (2 dosis).

Personas de 13 a 49 años residentes en la CDMX sin esquema de vacunación: aplicar 1 dosis.

Personal de salud: aplicar 1 dosis adicional (independientemente de su esquema previo y edad).

Personal docente (hasta 49 años) y jornaleros agrícolas sin esquema completo: aplicar 1 dosis.

Contraindicaciones:

Embarazo, inmunosupresión grave y alergia severa a componentes de la vacuna. Medidas de prevención recomendadas:

Revise su Cartilla Nacional de Vacunación y la de sus hijos.

Acuda a los módulos de vacunación oficiales.

En caso de fiebre + erupción cutánea (manchas rojas), utilice cubrebocas de tipo N95, acuda inmediatamente a valoración médica y evite el contacto con otras personas.

Lávese las manos frecuentemente.

La vacunación es la herramienta más efectiva para proteger a nuestras familias y controlar este brote. Los sitios de vacunación actualizados se encuentran disponibles en:

https://dondemevacuno.salud.gob.mx/.

Como se puede ver, las autoridades de salud, clínicas, hospitales y centros de salud han hecho una difusión adecuada del problema y la solución; corresponde a toda la población, padres, maestros, jóvenes y adultos obrar en consecuencia, ya que sólo tendremos una buena salud como país si todos actuamos oportunamente para prevenir y tratar los diversos padecimientos que nos acechan.

