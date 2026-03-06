“No nos informan bien”

MITO

Querido viejo: con motivo de los informes sobre la evolución del sarampión en el país y el resultado de la vacunación, se han escuchado quejas que hablan de falta de información, lo que hace pensar que las autoridades de Salud no están cumpliendo su labor educativa y de prevención.

CONSECUENCIA

Ciertamente, durante los últimos años se presentaron deficiencias en la vacunación, falta de vacunas y demás, todo lo cual se ha reseñado en esta columna. Se han confirmado 418 casos en el periodo 2025-2026.

Incidencia acumulada: 4.63 casos por cada 100,000 habitantes; existen 322 casos activos.

En las últimas 24 horas se confirmaron seis nuevos casos, todos con residencia en la CDMX. Se reporta una defunción asociada a la enfermedad. El 69% de los casos confirmados no contaba con antecedente vacunal. La enfermedad está presente en las 16 alcaldías de la ciudad. Las de mayor incidencia son: Cuauhtémoc (11.28), Cuajimalpa (8.03) y Venustiano Carranza (7.32). El grupo de edad más afectado son los menores de un año.

REALIDAD

La realidad en todos los asuntos de salud es: para lograr un estado óptimo de salud, debe haber una estrecha colaboración entre los ciudadanos y las autoridades de salud. Cundo trabajan al unísono, los ciudadanos estarán bien informados de los riesgos para la salud que hay en el área donde viven y las autoridades de salud estarán cerca de los individuos para informar y tratar adecuadamente los problemas que surgen o surgirán.

Las autoridades de salud han publicado recomendaciones oficiales de vacunación de acuerdo a la enmienda de los Lineamientos de Vacunación Universal 2026, publicado el 18 de febrero de 2026. Recomendaciones que son también publicadas por clínicas y hospitales en toda la República, y recién se hizo en la H. Comunidad Médica del Hospital Angeles del Pedregal, que quiero compartir:

“En la más reciente reunión del Comité de Prevención y Control de infecciones se consideró necesario fortalecer la información sobre el sarampión, por lo que se extiende el siguiente: si ya tienes dos dosis de vacuna contra sarampión (SRP o SR), NO requieres vacunarte”.

Grupos que deben vacunarse prioritariamente:

Niños de 6 a 11 meses: aplicar Dosis Cero (1 dosis).

Niños de 1 a 12 años con esquema incompleto o sin vacunar: completar el esquema completo (2 dosis).

Personas de 13 a 49 años residentes en la CDMX sin esquema de vacunación: aplicar 1 dosis.

Personal de salud: aplicar 1 dosis adicional (independientemente de su esquema previo y edad).

Personal docente (hasta 49 años) y jornaleros agrícolas sin esquema completo: aplicar 1 dosis.

Contraindicaciones:

Embarazo, inmunosupresión grave y alergia severa a componentes de la vacuna. Medidas de prevención recomendadas:

Revise su Cartilla Nacional de Vacunación y la de sus hijos.

Acuda a los módulos de vacunación oficiales.

En caso de fiebre + erupción cutánea (manchas rojas), utilice cubrebocas de tipo N95, acuda inmediatamente a valoración médica y evite el contacto con otras personas.

Lávese las manos frecuentemente.

La vacunación es la herramienta más efectiva para proteger a nuestras familias y controlar este brote. Los sitios de vacunación actualizados se encuentran disponibles en:

https://dondemevacuno.salud.gob.mx/.

Como se puede ver, las autoridades de salud, clínicas, hospitales y centros de salud han hecho una difusión adecuada del problema y la solución; corresponde a toda la población, padres, maestros, jóvenes y adultos obrar en consecuencia, ya que sólo tendremos una buena salud como país si todos actuamos oportunamente para prevenir y tratar los diversos padecimientos que nos acechan.