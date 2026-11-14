¡No te dejes, querido viejo!

Mi querido viejo: todo lo que has logrado en tu ya larga vida está de una manera o de otra reflejado en lo que hay eres; tan sólo por eso, ¡felicitaciones!

Pero quiero compartir contigo algunas reflexiones.

Diversas investigaciones psicológicas y económicas señalan que la felicidad sigue una trayectoria en forma de U: es alta en la juventud, baja en la mediana edad (alrededor de los 47-48 años) y vuelve a subir de manera notable a partir de los 60 u 80 años.

Algunos estudios estadísticos indican que cerca del 38.6% al 54% de los adultos mayores se declaran “felices y contentos”, pero existe también un grupo (alrededor del 26%) que enfrenta insatisfacción o soledad, demostrando que su bienestar depende fuertemente de la red de apoyo, la cual, desafortunadamente falta en ocasiones, lo que frecuentemente afecta su estado de ánimo.

Por eso, queriendo que todos los viejos sean felices, quiero señalar los obstáculos emocionales y mentales que pueden impedir que lo sean.

Si tu estilo de vida no es el mejor, con falta de aseo, alimentación inadecuada, pereza, cuidado de tu mente con actividades como lectura, no podrás ser feliz.

Si vives aferrado al pasado y piensas una y otra vez en lo que se perdió, si te resistes al cambio y al paso del tiempo, niegas el envejecimiento o intentas “competir” con generaciones más jóvenes, no podrás ser feliz.

Si crees que ya eres demasiado viejo para aprender algo, cambiar de rutina o iniciar proyectos, no podrás ser feliz.

Si pasas el tiempo comparándote con los demás, que si son más sanos o más ricos, no podrás ser feliz.

Si buscas siempre la aprobación externa de familiares y amigos, no podrás ser feliz.

Mi querido viejo, debes tener en cuenta lo que aquí he señalado una y otra vez: estamos en este mundo para vivir bien y de buenas, así de simple: bien, que significa lo que ya sabes en alimentación, ejercicio y reposo, buenas relaciones con los demás; y de buenas, que quiere decir que cada mañana te despiertes alegre y optimista, con una sonrisa en los labios y que vivas todo el día.

Venturosamente, entre los viejos que leen estas líneas, hay quienes me han escrito para comentar cómo se han sentido después de seguir los consejos que aquí he mostrado; en especial, uno de ellos me comenta que decidió sacudir la pereza y acudir al médico y descubrieron a tiempo un tumor que tenía y pudieron operarlo satisfactoriamente.

Si hay días en que parece que la vida se te viene encima, reacciona y ¡no te dejes, querido viejo!; si hay semanas que se alargan y parece que nunca llegará el sábado, sonríe y ¡no te dejes!, si ese malvado dolor de espalda que cede un poco con analgésicos pero vuelve, ¡no te dejes!, acude a ese buen médico que conoces para que se soluciones definitivamente.

La actitud es importante, querido viejo, tú puedes seguir adelante día con día, porque recuerda que vinimos a este mundo a ser felices, nada más.