Marea mexicana para defender al INE

En todos los gobiernos, en todas las épocas, se han alzado voces contra el poder como una forma de evidenciar sus errores o sus faltas, y en México no ha sido la excepción. En tiempos de Agustín de Iturbide, Joaquín Fernández de Lizardi publicó duras críticas a su gobierno; Guillermo Prieto e Ignacio Ramírez El Nigromante hicieron lo mismo en tiempos de Antonio López de Santa Anna; siendo presidente Porfirio Díaz se pronunciaron en su contra Filomeno Mata, Daniel Cabrera y José Guadalupe Posada, y al cambio de siglo, Ricardo y Enrique Flores Magón fundaron el periódico Regeneración con los mismos objetivos.

El primer crítico de aquel infame señor que ya no está fue Carlos Urzúa, quien, ante los dislates y ocurrencias del recién elegido mandatario, en julio de 2019 envió su carta de renuncia señalando las causas por las que renunciaba.

Desde entonces, por muy diversas vías, hombres y mujeres, grupos y sociedades han expresado su rechazo y su repudio ante las acciones, errores y corrupción del gobierno.

La respuesta del gobierno era de esperarse, porque ninguna autoridad acepta que se le critique y ante los estudios e investigaciones su respuesta ha sido de desprecio, mentiras y ocultamiento de la realidad que vive el país.

Estos mensajes y señalamientos de ambos lados aumentaron con los escándalos acerca del Instituto Nacional Electoral y su exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, que destaparon una cloaca de corrupción inimaginable y que tendrá gravísimas consecuencias en los meses por venir

Pero, además, los otros problemas continúan: la economía por los suelos y la inseguridad parecen no tener solución, y lo mismo se puede decir de la salud y los servicios públicos, donde persisten las carencias, la falta de material y equipo, medicamentos, con aumento de la morbimortalidad infantil y adulta; además, no es posible ignorar el clima de crispación en todo el país.

Hoy, las voces de quienes denuncian lo que ocurre aparecen en todos los medios: prensa, radio, televisión y redes sociales, la lista es grande, y sólo se pueden mencionar algunas personas como Alejandro Moreno del PRI, Jorge Romero y Lilly Téllez así como Damián Zepeda y Javier Lozano del PAN, junto con Alessandra Rojo de la Vega y Luisa Gutiérrez; Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente de Somos, expresó su rechazo a la situación actual y dijo “es un honor no estar con Obrador”, y Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano expresó algo semejante.

Desde las alturas del poder se publicó recientemente una lista de “opositores” al gobierno, y señalaron a Carlos Loret de Mola, Leticia Robles de la Rosa, Luis Cárdenas, Lourdes Mendoza y Héctor de Mauleón; otros señalados son Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), El Universal, adn40, Latinus y Aristegui Noticias.

Frente a tales agresiones a quienes alzan la voz, hoy nos damos cuenta de que el país es nuestro, y no podemos dejarlo en manos de corruptos criminales que pretenden destruir todo. Y así, ya apareció en las redes sociales el exhorto de la llamada Marea Mexicana, cuyo texto es el siguiente:

“En 2022 y 2023 marchamos para defender al INE y nuestro voto, frenamos el plan A en el Congreso y detuvimos el plan B en la Suprema Corte, ¡triunfamos!

“En 2024 marchamos dos veces más, exigimos elecciones sin intervención del gobierno ni del crimen organizado y salimos a defender a la República; no fuimos escuchados.

“Hoy, Morena y sus seguidores tienen las manos metidas en el INE, y quieren destruirlo; planean dejarlo sin presupuesto para que el siguiente año, porque Morena no quiere una elección legítima, ellos quieren robar todo, incluido tu voto.

“Por eso ahora pedimos: fuera Morena del INE, exigimos que regrese a ser un INE ciudadano ¡ya!, exigimos un INE autónomo, INE plural, INE imparcial y profesional, INE honesto y transparente.

“Es ahora o nunca; volveremos a las calles, unidos por México, el 6 de diciembre a las 10:00 horas del Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia.

“Súmate, lleva una bandera y la playera de la Selección Mexicana, Marea mexicana”.

¿Qué le parece, estimado lector?, vivimos momentos aciagos y tenemos que reaccionar, porque el futuro depende de nosotros, y esta marcha puede tener un buen efecto, como lo tuvieron las manifestaciones de 2022 y 2023. ¡Súmate con tu familia!