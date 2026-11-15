Marea mexicana para defender al INE
Rafael Álvarez Cordero
Editorial
En todos los gobiernos, en todas las épocas, se han alzado voces contra el poder como una forma de evidenciar sus errores o sus faltas, y en México no ha sido la excepción. En tiempos de Agustín de Iturbide, Joaquín Fernández de Lizardi publicó duras críticas a su gobierno; Guillermo Prieto e Ignacio Ramírez El Nigromante hicieron lo mismo en tiempos de Antonio López de Santa Anna; siendo presidente Porfirio Díaz se pronunciaron en su contra Filomeno Mata, Daniel Cabrera y José Guadalupe Posada, y al cambio de siglo, Ricardo y Enrique Flores Magón fundaron el periódico Regeneración con los mismos objetivos.
El primer crítico de aquel infame señor que ya no está fue Carlos Urzúa, quien, ante los dislates y ocurrencias del recién elegido mandatario, en julio de 2019 envió su carta de renuncia señalando las causas por las que renunciaba.
Desde entonces, por muy diversas vías, hombres y mujeres, grupos y sociedades han expresado su rechazo y su repudio ante las acciones, errores y corrupción del gobierno.
La respuesta del gobierno era de esperarse, porque ninguna autoridad acepta que se le critique y ante los estudios e investigaciones su respuesta ha sido de desprecio, mentiras y ocultamiento de la realidad que vive el país.
Estos mensajes y señalamientos de ambos lados aumentaron con los escándalos acerca del Instituto Nacional Electoral y su exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, que destaparon una cloaca de corrupción inimaginable y que tendrá gravísimas consecuencias en los meses por venir
Pero, además, los otros problemas continúan: la economía por los suelos y la inseguridad parecen no tener solución, y lo mismo se puede decir de la salud y los servicios públicos, donde persisten las carencias, la falta de material y equipo, medicamentos, con aumento de la morbimortalidad infantil y adulta; además, no es posible ignorar el clima de crispación en todo el país.
Hoy, las voces de quienes denuncian lo que ocurre aparecen en todos los medios: prensa, radio, televisión y redes sociales, la lista es grande, y sólo se pueden mencionar algunas personas como Alejandro Moreno del PRI, Jorge Romero y Lilly Téllez así como Damián Zepeda y Javier Lozano del PAN, junto con Alessandra Rojo de la Vega y Luisa Gutiérrez; Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente de Somos, expresó su rechazo a la situación actual y dijo “es un honor no estar con Obrador”, y Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano expresó algo semejante.
Desde las alturas del poder se publicó recientemente una lista de “opositores” al gobierno, y señalaron a Carlos Loret de Mola, Leticia Robles de la Rosa, Luis Cárdenas, Lourdes Mendoza y Héctor de Mauleón; otros señalados son Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), El Universal, adn40, Latinus y Aristegui Noticias.
Frente a tales agresiones a quienes alzan la voz, hoy nos damos cuenta de que el país es nuestro, y no podemos dejarlo en manos de corruptos criminales que pretenden destruir todo. Y así, ya apareció en las redes sociales el exhorto de la llamada Marea Mexicana, cuyo texto es el siguiente:
“En 2022 y 2023 marchamos para defender al INE y nuestro voto, frenamos el plan A en el Congreso y detuvimos el plan B en la Suprema Corte, ¡triunfamos!
“En 2024 marchamos dos veces más, exigimos elecciones sin intervención del gobierno ni del crimen organizado y salimos a defender a la República; no fuimos escuchados.
“Hoy, Morena y sus seguidores tienen las manos metidas en el INE, y quieren destruirlo; planean dejarlo sin presupuesto para que el siguiente año, porque Morena no quiere una elección legítima, ellos quieren robar todo, incluido tu voto.
“Por eso ahora pedimos: fuera Morena del INE, exigimos que regrese a ser un INE ciudadano ¡ya!, exigimos un INE autónomo, INE plural, INE imparcial y profesional, INE honesto y transparente.
“Es ahora o nunca; volveremos a las calles, unidos por México, el 6 de diciembre a las 10:00 horas del Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia.
“Súmate, lleva una bandera y la playera de la Selección Mexicana, Marea mexicana”.
¿Qué le parece, estimado lector?, vivimos momentos aciagos y tenemos que reaccionar, porque el futuro depende de nosotros, y esta marcha puede tener un buen efecto, como lo tuvieron las manifestaciones de 2022 y 2023. ¡Súmate con tu familia!