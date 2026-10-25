Guadalupe Taddei y el INE

El Instituto Nacional Electoral tiene una historia interesante, ya que desde el siglo pasado las elecciones permanecían bajo la conducción del gobierno, con la llamada Comisión Federal de Vigilancia Electoral.

El 11 de octubre de 1990 nació el IFE, y quedó formalmente constituido y presidido por el secretario de Gobernación. Fue evolucionando en los años siguientes y el 10 de febrero de 2014 la reforma constitucional transformó al IFE en Instituto Nacional Electoral, totalmente autónomo, con nuevas atribuciones de alcance nacional y coordinación con los organismos electorales locales.

La señora Guadalupe Taddei nació en 1963 en Cananea, Sonora; hizo sus estudios de Licenciatura en Administración Pública en la Universidad de Sonora. Laboró en el Inegi entre 1989 y 1991; ocupó cargos como directora del Centro Regional de Cómputo (en Chihuahua y Aguascalientes), y directora del Sistema Nacional de Consulta Electoral en Sonora. Fue electa a la presidencia del INE el 31 de marzo de 2023 y asumió el cargo el 4 de abril de 2023 para un periodo de nueve años que concluye en 2032.

Con este currículum, no se pensaría que su labor en la presidencia del INE tuviera problemas, pero lamentablemente vemos que, al igual que decenas, cientos de funcionarios de este gobierno no sólo no cumplen con su cometido, sino que ignoran muchas de sus obligaciones y violan la ley impunemente, Taddei tiene una larga lista de pendientes y de violaciones a la ley que merecen un comentario.

Los diarios del país revelaron que el chofer de Taddei omitió en su declaración patrimonial información que lo identifica como apoderado legal de una de las principales empresas proveedoras de material electoral del INE.

También se documentó que Jonathan Navarrete Torres (colaborador en su oficina con sueldo del INE) fungió como apoderado legal de Corporativo Zeg, una empresa que ha recibido contratos del órgano electoral. A su vez, el exdirector de administración: Jesús García González, nombrado por Taddei como director ejecutivo de Administración, también es señalado por nexos con empresas proveedoras del sector electoral.

En relación con estos ilícitos, la UIF mantiene bajo la lupa una red de siete empresas ligadas al empresario José Alfredo Hernández Casillas (entre ellas Cajas Graf y Corporativo Zeg) por presunta simulación de competencia, triangulación de recursos y emisión de facturas falsas.

La ASF ha emitido observaciones al INE por presuntas anomalías administrativas que suman 66.5 millones de pesos, correspondientes a “materiales fantasma” que no pudieron ser plenamente comprobados.

Con base en las atribuciones establecidas de la reforma judicial, Taddei otorgó la titularidad del cargo a seis de los principales funcionarios del órgano, quienes hasta ayer se encontraban en calidad de “encargados de despacho”.

Las designaciones unilaterales son un tema que ha provocado no sólo discusiones en el Consejo General del INE (los demás consejeros advierten que se afecta la colegialidad del órgano), sino que incluso ya fue motivo de un juicio promovido en el TEPJF, cuando Taddei estrenó esta facultad.

Sus decisiones operativas han provocado una profunda división interna. Consejeros electorales han impugnado y criticado abiertamente el uso de sus “superpoderes” legales para realizar nombramientos directos en direcciones ejecutivas, acusando una falta de consenso, opacidad y violaciones a principios de paridad de género

Como consecuencia directa de la presión de la opinión pública y de la solicitud de aclaraciones por parte de diversos funcionarios, la administración de Taddei se vio forzada a lanzar el “micrositio de transparencia”: INE siempre a la vista, contigo en cada paso, una plataforma que busca facilitar la fiscalización y hacer públicas todas las compras y licitaciones del organismo.

Pero analistas y exconsejeros señalan que los recortes de personal, la pérdida de más de 800 plazas y la sustitución de cuadros técnicos experimentados por perfiles leales, pero sin experiencia generan un “peligroso espacio de inexperiencia”

Líderes de la oposición (PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Somos), así como exconsejeros del INE, han exigido públicamente su separación del cargo porque la situación es insostenible.

Las elecciones nos atañen a todos, la señora Taddei no puede burlar a todos, debe renunciar a su puesto