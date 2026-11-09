El oficialismo ya prepara la marcha para colocar en la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) a una figura dispuesta a repetir el trabajo servil de Guadalupe Taddei. Conviene no engañarse, pues de no ser por las revelaciones periodísticas que destaparon presuntos actos de corrupción por centenares de millones de pesos, ella continuaría despachando tranquilamente en su oficina.

Tan es así que apenas el pasado 10 de septiembre de 2026, durante el arranque formal del proceso electoral, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, asistió sin empacho a las instalaciones del INE. Aquella visita rompió con la histórica tradición de autonomía del árbitro electoral y demostró que el gobierno no tenía molestia alguna con Taddei. Frente a esto sólo caben dos lecturas. O en el Ejecutivo no tenían idea de sus transas, algo improbable dado que hace unos días presentaron un supuesto mapa de la corrupción institucional con datos que se remontan a los años ochenta, o las conocían perfectamente y prefirieron tolerarlas.

De no ser por investigaciones de los medios, la funcionaria seguiría despachando ahí como si nada. Ni la Auditoría Superior de la Federación ni la Unidad de Inteligencia Financiera ni el Órgano Interno de Control levantaron una ceja o emitieron alerta alguna sobre las irregularidades acumuladas bajo su gestión.

Las anomalías financieras descubiertas representan un escándalo mayúsculo, pero Taddei llevaba tiempo atentando contra la democracia mexicana de una forma más profunda. Sus decisiones sesgadas dentro del Consejo General menoscabaron la libre competencia electoral de forma sistemática. Es inútil que la mayoría parlamentaria busque desmarcarse de ella alegando que no fue un producto de su cosecha. Andrés Manuel López Obrador y las principales figuras del movimiento gobernante aplaudieron con entusiasmo el día que su nombre salió de la tómbola.

La realidad posterior confirmó esa simpatía. Taddei aprovechó los poderes extraordinarios otorgados por la mayoría oficialista en el Congreso para dinamitar la colegialidad del INE. Operó nombramientos clave en direcciones estratégicas mediante encargadurías de despacho para vulnerar los consensos del Consejo General y aprobó el reparto de diputaciones plurinominales que otorgó la sobrerrepresentación al partido en el poder. También desechó las denuncias por actos prematuros de campaña cometidos por las corcholatas del régimen durante el proceso previo.

Hoy los voceros del gobierno fingen indignación ante los tropiezos de Taddei, alegando que fue impuesta por Lorenzo Córdova, como si todos fuéramos torpes o desmemoriados. En el fondo lo que anhelan es un reemplazo que mantenga la misma conducta arbitraria. La prueba de esa intención está en la resistencia de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados para revertir la reforma legal que le otorgó esas facultades omnímodas a la presidencia del órgano electoral.

Como parte del libreto, diversas voces del oficialismo ya sugieren que, si no se alcanza un consenso para la nueva designación, el proceso debe resolverse otra vez mediante tómbola. En todo caso, el cariz de la designación no dependerá de los discursos, sino de la integración del Comité Técnico de Evaluación, encargado de confeccionar la quinteta final. Dicho comité estará formado por cinco integrantes, tres nombrados por la Cámara de Diputados y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El oficialismo tiene amarrada la mayoría absoluta en ese órgano de selección. Incluso cediendo uno o dos espacios a los partidos de oposición en el recinto legislativo, el control seguirá en manos del gobierno gracias al sometimiento absoluto que mantiene la CNDH a los dictados de Palacio Nacional.

Todo camina hacia un relevo calculado para garantizar la continuidad del sometimiento institucional. La sustituta de Guadalupe Taddei podrá llevar un nombre distinto en la credencial para votar, pero cumplirá al pie de la letra con las órdenes requeridas para beneficio de la autonombrada Transformación. Será Taddei II, segunda de su estirpe.