Muy poco respeto, muy poco cuidado

#PrimeraNETA

Han tenido muy poco respeto y muy poco cuidado por esta entrañable, caótica, violenta y morada sede mundialista. A cuatro días de empezar un nuevo Mundial la cosa está que arde: vándalos disfrazados de docentes, o profesores con alma, pinta, sazón y esencia de gamberros, según se quiera ver, amenazan con tomar y seguramente vandalizar los puntos neurálgicos de esta semana en la ce de eme equis: el Azteca y el Benito Juárez. Buscan más dinero, son “provocadores”, dijo la Presidenta, pero dice también que “hay diálogo”. Han tenido muy poco cariño, y muy poco cuidado por esta Selección Nacional Mexicana. A una semana de que inicie el Mundial, entre bailes chúntaros y podcasters acusados de violación, Aguirre le juega al influencer en el Centro de Alto Rendimiento para luego arrepentirse de sus dichos en la sala de prensa frente a los micrófonos de los medios de comunicación internacionales, que le preguntan si realmente le parece un grupo “papita”, como lo aseguró en el Posscass de Compass con Blanco, Villa y Terrazas: “Estábamos echando desmadre, hijo”, dice Aguirre con risita socarrona y desbordado el cinismo. Han tenido muy poca consideración, y muy poco aprecio por el futbolista mexicano que labora en #Molelandia: prefirieron convocar a aquellos que no juegan en Europa por x o por y motivo, pero que ya tienen spots y gráficos publicitarios filmados y realizados. Santiago Giménez ha firmado los peores números de un delantero en la historia del calcio italiano, los peores de la historia: es el primero de aquella liga que después de empezar diez partidos como titular, no ha sido capaz de anotar un maldito gol, pero El Vasco lo invitó a su lista. Han tenido muy poco respeto, y muy poco cuidado, con sus leyendas: a cuatro días de que empiece el Mundial, las mesas de análisis gastan su tiempo en avivar el chisme de que aquel proyecto que ponía a Rafa Márquez al frente de la Selección después de que terminara el Mundial, cada vez tiene menos

fuerza.

#SegundaNETA

Han tenido tan poco cariño y tan poco cuidado por su templo mundialista y su maltratada afición, que la ilusión en las calles jamás apareció. Esto no es pagable, el que viene es un Mundial para malandros, factureros y uno que otro ricachón.

#NETASextras

Esta selección de Javier Aguirre y Mikel Arriola es un proyecto que merece fracasar.