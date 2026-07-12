Ni queremos que lo sea

#PrimeraNETA

Ya devora la prensa “especializada” a Rafa Márquez, recién nombrado director técnico del Tri, por no haberse detenido en un chacaleo aeroportuario ante los micrófonos de Fox, antes de tomar un vuelo destino a España. Ésas son su notas, las que cuadran más en programas del corazón que en verdaderos análisis deportivos. Estamos acostumbrados a los retazos, a las rebabas, pero ni Rafa es el Piojo Herrera o Cuauhtémoc Blanco ni México es Noruega o Finlandia; en este país, los agresores son ídolos con micrófono en televisión nacional, y algunos acusados de violación son talismanes capaces de firmar mil autógrafos por hora. Márquez no es Aguirre ni se añora una semejanza; cada uno con su historia, con sus gatos en la barriga y con sus métodos de comunicar. El mexica futbolero es sui géneris en su forma de calificar, de admirar, de etiquetar a sus emblemas, a sus vacas sagradas: ya crucifica a Márquez por no declarar después de haberlo hecho en una rueda de prensa, pero se olvidan de juzgar los tres procesos de Aguirre con la Selección, los tres fracasos mundialistas del dios de la comunicación. Un insuperable Fuck you, Gordon acompañado de su impecable sonrisa, fueron suficientes, otra vez, para salir bien librado.

#SegundaNETA

Varias realidades que chocan en un hipotético universo lógico: Adidas la vende en su página de internet, la anuncia como: “Playera Superhéroe”. El producto está agotado, pero se anuncia como “próximamente disponible”. Ese mismo superhéroe aparece impreso, a manera de caricatura, en cientos de miles de vasos que forman parte de la colección de vasos conmemorativos de McDonald’s. En las demás versiones del vaso se puede ver a: Ronaldinho, David Beckham, Lamine Yamal, Thierry Henry, Son Heung-min y Pulisic. Lejos del personaje caricaturizado se le puede ver serio, de blazer y camisa blanca, luciendo el nuevo Bvlgari en su muñeca izquierda; en esa publicación vende relojes; semanas atrás, vendía oro: “oro para el espíritu, acero para la resiliencia” #BvlgariPartner, posteó en sus redes sociales. El 30 de mayo, un día antes de que Aguirre anunciara la convocatoria final, publicó en colaboración con Panini: “México ya eligió a los suyos”. Todo estaba vendido, conocimos a sus perritos en una colaboración con el alimento para perros Pro Plan. Adidas, Rexona, Dyson, American Eagle, Honor. Todas esas marcas y todo ese dinero cabe en el instagram del famoso Bebote Giménez, el primer delantero que termina una temporada en la liga italiana jugando más de diez partidos como titular, sin meter un maldito gol. Bueno, hasta YouVersiones, una app para leer la biblia tiene colaboraciones con Santiago Giménez y sus más de dos millones y medio de seguidores. Generó más campañas publicitarias que tiros al arco. Y aun así, Aguirre lo convocó.

#NETASextras

Aguirre no es Márquez, por fortuna. Ni queremos que lo sea.