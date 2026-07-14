Tres Tercios XIV-VII-MMXXV

I

De llamar la atención que los semifinalistas del Mundial sean los cuatro primeros del ranking que emite el máximo organismo del balompié mundial, mientras que en el valor de los jugadores, tres de los cuatro contendientes en la ronda previa a la gran final también se encuentran en lo más alto, mientras que el equipo de Argentina se encuentra en la séptima posición de las valuaciones de los jugadores, pues su inmensa figura, Lionel Messi, se encuentra valuado en apenas quince millones de euros, debido a su edad, 39 años recién cumplidos.

A pesar del dominio que recientemente ha ejercido la selección de España sobre Francia en sus últimas confrontaciones, Les Blues parten como favoritos en las apuestas por la inmensa calidad de sus integrantes, encabezados por Kylian Mbappé.

Por su parte, en el cotejo entre Argentina e Inglaterra las apuestas se encuentran muy cerradas con el equipo de Messi como ligero favorito. La suerte está echada.

II

Este día será uno muy relevante en el futuro del ciclista de Ensenada, Baja California, Isaac del Toro Romero, en el Tour de Francia, pues enfrentarán un terreno montañoso, ya que considero que puede consolidar, al igual que su gran líder en el equipo UAE, Tadej Pogacar, sus respectivos lugares en lo más alto de la clasificación general, para, así, dosificar el esfuerzo en las últimas diez etapas, en las que afrontarán otras cinco más de montaña, incluida la mítica ascensión al Alpe d’Huez, todavía tenemos un gran espectáculo ciclista por delante, con la ilusión de seguir viendo en plan grande al Torito que nos sigue sorprendiendo con sus maravillosas actuaciones, ahora en la carrera ciclista de mayor importancia en el mundo.

III

El pasado sábado 11 de julio en Pamplona, España, en el marco de las fiestas de San Fermín, el michoacano Isaac Fonseca ha dejado firmemente claro que tiene un valor espartano y un desmedido amor y pasión por su profesión como matador de toros, y nuevamente ha triunfado rotundamente ante las embestidas del toro Secretario, de la ganadería de Javier Escolar.

Las crónicas señalan que Isaac Fonseca y las embestidas de Secretario salvaron la tarde gracias a la valiente actuación del de Morelia, que se ha pegado, como se dice en el argot taurino, un arrimón.

Las notas del El Rey, de José Alfredo, se escucharon con toda la plaza cantando y acompañando la valerosa actuación del torero mexicano que se ha ganado, contra viento y marea, su lugar en la baraja taurina de aquí y de allá.

Enhorabuena.