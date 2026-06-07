Riesgos y alegrías

Pareciera que el clima, nublado y lluvioso, presagia una realización compleja del inminente Mundial de futbol en lo que compete a la Ciudad de México, pues las amenazas de los supuestos maestros, y demás agraviados por las pensiones que les redujeron, las madres buscadoras, los distintos grupos a los que los actuales gobernantes les ofrecieron canonjías y no les han cumplido, estarán ejerciendo presión con el pretexto de la inauguración para llevar agua a su molino.

Mientras tanto en la desgobernada CDMX, caótica, y pasando apuros por las tormentas, los bloqueos, las inundaciones, las fallas en los medios de transporte, y alguno que otro asuntito complejo que lidiar a lo largo de la presente semana, y hasta el día 11 genera interrogantes al por mayor, pero, eso sí, ya hicieron la ola más grande del mundo en el Ángel, ya les dieron su jarabito a los quejumbrosos, ya pintaron ajolotes y bardas moradas, con sus respectivas flores, una cosa hermosa, por cierto; y suponen que con eso basta, lo que queda claramente de manifiesto es la incapacidad, la improvisación, y la anarquía en la que vivimos los abnegados capitalinos.

Ojalá todo salga bien, que haya suerte, pues la vamos a necesitar.

Para fortuna de los mexicanos, ante estos evidentes riesgos, nuestros deportistas siguen dando cosas positivas de qué hablar, ahora el turno tocó al piloto regiomontano Noel León que ganó la carrera sprint de la Fórmula 2 en el fastuoso marco del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, triunfo que le hace ocupar el segundo sitio del campeonato de la antesala de la máxima categoría del automovilismo, situación que genera mucha esperanza hacia el futuro, pues Checo Pérez de manera evidente está en el epílogo de su carrera, por lo que varios jóvenes pilotos nacionales que participan tanto en la Fórmula 2, como en la Fórmula 3 que aspiran a ser los próximos mexicanos en la F1.

Lo de Noel adquiere mucha relevancia, pues su inicio de campaña en el equipo español de Fórmula 2, Campos Racing, no podría ser mejor, inmediatamente las miradas de los distintos equipos están depositadas en él, un piloto que ha demostrado mucho talento desde su paso por los Go Karts, el serial NASCAR México, las distintas categorías de autos fórmula por dónde ha pasado, dejando huella y generando grandes expectativas gracias a su talento. Si bien el hecho de tener 21 años pareciera ser un impedimento, pues hoy están llegando mucho más jóvenes a la F1, su manejo y resultados ha despertado mucha expectación en los altos mandos.

Al tiempo…