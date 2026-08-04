Misión cumplida

Habrá que considerar que la gran actuación que ha tenido la delegación mexicana en el marco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, ha sido una de grandes resultados que le permiten cumplir con el objetivo de ser el mejor país, y con diferencia, pues, hasta ahora, en el medallero, al momento de escribir esta colaboración, tienen una enorme ventaja de casi cien medallas sobre Colombia, el segundo lugar, y más del doble en lo que respecta a las preseas áureas, una gran representación hasta el momento.

He escuchado algunas voces que intentan demeritar la actuación de nuestros deportistas, sin embargo, considerando que es la primera competencia del ciclo olímpico, que se trata de una de carácter regional, se ha logrado el objetivo, a pesar de que aún tenemos competencias hasta el fin de semana, por lo que la cosecha seguirá incrementándose e, incluso, superando lo conseguido en la pasada edición de los Juegos Centroamericanos celebrados en San Salvador en 2023, en los que se cosecharon trescientas cincuenta y tres medallas totales, ciento cuarenta y cinco de ellas de oro. Ahora se tienen un total, al momento de escribir estas líneas, de doscientas sesenta y nueve, ciento veinte de oro, lo que nos indica que se puede superar dicha cosecha del El Salvador de hace tres años.

Sorprendentemente, la natación es, hasta ahora, la especialidad que más medallas ha aportado, con treinta y nueve, veintidós de oro; una fantástica actuación; seguida del tiro deportivo, que ha cosechado diecinueve medallas, ocho de oro, el taekwondo con diecinueve, siete de oro, así como las catorce de los clavados, con nueve de oro.

Vale la pena mencionar que el presente dominio será para motivar a los nuestros al siguiente escalón que serán los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en los que las cosas se tornan mucho más complejas al incluir a los dos monstruos de Norteamérica, así como a los países sudamericanos, pero siempre es importante comenzar bien el ciclo olímpico y se ha arrancado con paso firme.

Mención aparte merece la gran organización de la delegación mexicana, a cargo del Comité Olímpico Mexicano, que encabeza la presidenta de ese organismo, Mari José Alcalá, que se ha hecho presente en todos los eventos, apoyando a nuestros medallistas, pero también al lado de los que no tuvieron la misma fortuna y requerían de apoyo moral en esos momentos complejos. Mi más sincera felicitación a Mari José, que siempre está al píe del cañón.