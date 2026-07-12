En la historia de los mundiales de futbol pareciera que será imposible que el selecto grupo de ocho naciones, tenga pronto incorporaciones en el exclusivo club de los campeones del mundo.

Por lo pronto, no será en la presente edición en la que tengamos un nuevo campeón del mundo, pues los cuatro semifinalistas ya han sido los ganadores del torneo de futbol que resulta ser el más importante del planeta, en lo que a expectación y audiencia se refiere.

Recordemos que Brasil sigue siendo el que más títulos ha conseguido, con cinco mundiales en las ediciones de 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002. Ya ha pasado casi un cuarto de siglo en que la verdeamarela no ha conseguido un título, tampoco se ha visto aparecer el jogo bonito, y ahora, ni la incorporación del italiano Carlo Ancelotti, les dio resultado. Un nuevo mundial para el olvido.

Alemania, campeón en 1954, 1974, 1990 y 2014, tampoco pasa por un buen momento y también ha quedado fuera del Mundial norteamericano con más pena que gloria, primero perdiendo con Ecuador en la fase de grupos, y después cayendo ante Paraguay en los dieciseisavos de final en los penales: en pocas palabras, un desastre.

Lo de Italia, cuatro veces campeón del Mundial, en 1934, 1938, 1982 y 2006, es de lágrima, pues sencillamente no han podido, nuevamente, por tercera ocasión consecutiva, clasificar a la gran fiesta del balompié, ya anuncian la incorporación del inmenso Paolo Maldini, un símbolo de la Escuadra Azzura, como su nuevo entrenador. De hecho, se menciona que el mandamás del futbol amplió a 48 equipos para que no se quedara fuera el equipo de su país de origen, y ni así.

Argentina, campeón en 1978,1986 y 2022, permanece vivo, con mucha polémica, por cierto, por las supuestas ayudas arbitrales, buscando convertirse en apenas la tercera selección en ligar campeonatos junto a Brasil e Italia, cuentan con el gran referente del futbol, Messi, que sigue maravillando al mundo con su deslumbrante e histórico talento.

Francia, el gran favorito para ser campeón en la actual edición busca incrementar su cosecha de títulos para sumar a los de 1998 y 2018, catapultados por la enorme figura de momento, el gran talento Kylian Mbappé, que es un fuera de serie.

Uruguay, con sus títulos del Mundial inaugural de 1930 y el de 1950, pareciera sólo apelar a la historia, pues parece complejo que repita un título en un Mundial, mientras que España, ganador en 2010 e Inglaterra en 1966, parecieran estar a las puertas de un posible segundo título, aún con grandes retos por delante, pero con equipos con serias aspiraciones a repetir el máximo logro del futbol.

Viene lo mejor, así es que a disfrutar del club de los campeones.